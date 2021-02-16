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Алексей Дюмин,

губернатор Тульской области, Герой России.

Уважаемые жители Тульской области, ветераны и военнослужащие!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

На протяжении столетий наши воины надежно стоят на страже Родины. Их мужество и отвага были и остаются гарантом независимости государства, безопасности мирных граждан.

Уроженцы тульской земли во все времена вносили свой вклад в укрепление обороноспособности страны. И сегодня они не только с честью несут воинскую службу, но и создают передовое вооружение для нашей армии, готовят военные кадры.

Уверен, что ратными подвигами туляки продолжат приумножать славу малой родины, а самоотверженным трудом – наращивать оборонный потенциал России.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!



Николай Воробьев,

председатель Тульской областной Думы,

секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

Уважаемые земляки!

Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!

Мужество, патриотизм, благородство испокон веков были отличительными чертами русского солдата. Мы свято храним память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

Нынешние воины с честью продолжают славные традиции отцов и дедов, надежно охраняя государство и покой его граждан.

Защищать свою Родину можно не только с оружием в руках. Главный долг каждого мужчины – быть опорой для своих родных и близких, честно трудиться и делать всё возможное для процветания страны.

Желаю тем, кто носил и носит армейскую форму, всем мужчинам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!



Евгений Зубицкий,

президент Промышленно-металлургического холдинга.

Дорогие туляки!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Тула – родина оружейников и металлургов, настоящих патриотов и защитников. Тула закрывала собой столицу от татаро-монгольских набегов, сдерживала удар фашистских захватчиков.

В мирное время мужчина продолжает быть защитником на трудовых фронтах. Качественная, надежная и ответственная работа – вклад каждого туляка в экономический рост региона и благосостояние собственной семьи.

Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это мир, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Наша обязанность в том, чтобы способствовать процветанию страны, заботиться о своих близких и не бояться трудностей.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, светлых и мирных дней, любви, семейного благополучия и большого счастья.



Дмитрий Федотов,

депутат Тульской городской Думы.

Дорогие друзья!

Примите мои самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Памятная дата 23 Февраля – неотъемлемая часть нашей общей истории. Она символизирует доблесть Вооруженных Сил нашей страны, отвагу и патриотизм российского народа.

Это праздник всех благородных и мужественных людей, способных защитить свой дом, семью, Родину.

Именно благодаря своим защитникам Россия всегда была и остается одной из сильнейших держав.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и счастья!

А нашим дорогим ветеранам и всем тем, кто нес или несет военную службу, отдельно хочется пожелать мира, добра и благополучия!



Виктор Дзюба,

депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые земляки!

Поздравляю всех защитников Отечества и наших дорогих ветеранов с праздником!

Преданность Родине, мужество, воинская честь и доблесть – нерушимое наследие патриотических традиций российского воинства, которое мы храним и возрождаем в рядах нашей армии, в кадетских корпусах, в суворовских училищах.

Патриотизм – основа духовных качеств российских военнослужащих, олицетворяющих любовь к Родине и неразрывность с ее историей и культурой.

Сегодня мы отдаем дань уважения и признательности нашим защитникам Родины – тем, кто сейчас находится на боевом посту, всем, кто отстаивает интересы страны, оберегает мирную жизнь граждан и закладывает фундамент стабильного будущего России.

Мы склоняем головы перед воинами, отдавшими свои жизни, защищая нашу страну!

Для каждого из нас защита интересов Отечества – долг и дело чести, а добросовестный труд на благо России – ежедневный вклад в приумножение ее могущества и славы.

Желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба над головой!



Николай Петрунин,

депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с Днем воинской славы России – Днем защитника Отечества!

Этот праздник – один из самых почитаемых в народе, потому как нет более благородного дела, чем беречь и защищать мирную жизнь своей страны, брать на себя высокую ответственность за ее будущее.

История нашей страны богата примерами такого беззаветного служения. Рядом с нами живут люди, которые своим мужеством и стойкостью вписали славные страницы в летопись Великой Отечественной войны; кто в мирное время стоит на защите интересов Отечества, обеспечивает обороноспособность, безопасность, мощь и единство России; кто готовится с честью продолжать славные ратные традиции российского воинства.

Желаю всем жителям Тульской области здоровья и благополучия.

Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!



Владимир Афонский,

заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и строительству, член фракции «Единая Россия».

Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества – Днем воинской славы, доблести и гордости России!

Из поколения в поколение российские воины передают святые для каждого из нас понятия – долг, честь, верность присяге, любовь к Родине. Уверен, что для настоящего мужчины нет дела благороднее и справедливее, чем защита интересов своего Отечества.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем тех, кому обязаны мирным небом над головой, чествуем всех, кто охраняет мир и покой граждан России в настоящее время.

От всей души поздравляю земляков, которые верно и преданно служат России, отдают все свои силы и знания, энергию и талант для ее процветания и в любую минуту готовы исполнить свой долг перед страной и своей малой родиной.

Искренне желаю всем, кто защищал нашу Родину, всем, кто сегодня служит и оберегает мир и покой граждан России, крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья!



Илья Курилов,

генеральный директор Императорского Тульского оружейного завода.

Уважаемые жители Тульской области, ветераны и военнослужащие! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В этот день мы поздравляем всех тех, кто стоит на страже России, кто охраняет наше мирное небо, спокойствие и жизнь людей, неся службу в Вооруженных Силах. 23 Февраля еще и праздник тех, кто своим созидательным трудом укрепляет славу и мощь нашей страны, охраняет ее национальные интересы. Вооруженные Силы нашей страны день ото дня модернизируются, в наши войска внедряется самая современная техника, оружие, при этом неизменно важным и нужным остается высокий профессионализм, мужество, отвага и верность долгу наших военнослужащих.

Особые слова благодарности – ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, трудового фронта, а также кадровым военным, которые вносят неоценимый вклад в воспитание будущих поколений.

Долг каждого настоящего мужчины – защищать свой дом, семью, родителей. Поэтому 23 Февраля – это еще и праздник всех сильных, волевых, верных и заботливых мужчин.

Желаем всем здоровья, личного счастья, мирного неба над головой, благополучия и успехов в служении Родине!



Борис Сокол,

президент компании «Щекиноазот».

Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил!

Дорогие земляки!

От души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Праздник 23 Февраля – один из самых важных и значимых для многих поколений россиян. Он олицетворяет силу и мощь русского оружия, любовь к Отчизне, верность ратному долгу. Родина всегда гордилась своими сынами, теми, кто верой и правдой служит стране, отстаивает независимость государства.

В этот день мы благодарим всех, чья судьба связана с военной службой. Мы кланяемся ветеранам и с верой смотрим на молодое поколение защитников Отчизны. Вспоминаем тех, кто пожертвовал жизнью ради мирного неба и будущего наших детей и внуков. В современных условиях офицеры и солдаты надежной службой подтверждают свой патриотизм, достоинство, верность, благородство и мужество. У этих людей – особая мера ответственности перед Отечеством.

…В компании «Щекиноазот» трепетно относятся к военной истории нашей Родины. Для каждого сотрудника предприятия уважение к защитникам Отечества священно и незыблемо. Выражаю признательность всем военнослужащим за нелегкую, но столь важную для нашей страны службу. Желаю здоровья, процветания, благополучия и успехов во всех начинаниях. Мирного неба всем нам!



Сергей Галкин,

начальник УМВД России по Тульской области, генерал-майор полиции.

Уважаемые жители Тульской области, сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

От имени личного состава органов внутренних дел региона поздравляю с праздником всех защитников Отечества!

Этот праздник является символом героического служения Родине и объединяет тех, кто на разных этапах истории отстаивал свободу и независимость страны. 23 Февраля – поистине всенародный праздник. Наши защитники Отечества заслужили всеобщую любовь, уважение и признание.

Этот день – праздник доблести, чести и мужества тех, кто готов вступить в бой за свою Родину, а в мирной жизни каждый день защищает дом, семью, близких.

С праздником, дорогие друзья! Счастья вам, успехов и благополучия!



Евгений Дронов,

генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ.

Уважаемые машиностроители!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В этот день мы чествуем всех, кто преданно служил Родине и служит сегодня, стоит на защите национальных интересов государства, мирной жизни граждан России.

Встречая очередной праздник 23 Февраля, мы вспоминаем битвы и победы многих поколений соотечественников. Тульские машиностроители всегда слыли надежной опорой Отечества. Защищали и укрепляли страну своим мужеством, самоотверженным трудом и талантом, совершали подвиги ратные и трудовые.

Сохраняя традиции, заложенные предшественниками, работники Туламашзавода продолжают крепить оборонную мощь страны, изготавливая современное вооружение для Российской армии и Военно-морского флота.

В канун праздника настоящих, сильных духом людей, который стал общенародным, искренне желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия, бодрости духа и дальнейших успехов в труде на благо нашей великой Родины!