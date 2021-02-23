В Туле на ул. Генерала Маргелова в ночном пожаре погиб мужчина

Фото пресс-службы МЧС России по Тульской области.

Погибшему было 30 лет.

23 февраля в 2.52 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи сообщили о пожаре в квартире на ул. Генерала Маргелова, 7-б в Туле.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Тульской области, на месте происшествия работали четыре пожарных расчета и автолестница. С открытым горением пожарным удалось справиться в 3.15.

В результате пожара погиб 30-летний мужчина.

В квартире выгорели постельные принадлежности, помещение закоптилось по всей площади.

По данному факту Следственный комитет начал проверку. Как сообщили в СК РФ по Тульской области, следователь осмотрел место происшествия, назначил судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.