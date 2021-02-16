Россияне стали чаще покупать смартфоны стоимостью от 10 тысяч рублей

Россияне стали чаще приобретать более дорогие модели смартфонов от 10 тысяч рублей с диагональю от 6 дюймов. Доля смартфонов среди всего оборудования достигла 76%, при этом прирост устройств с поддержкой 4G cоставил 10%. Таки данные предоставил оператор Tele2.

Оператор проанализировал абонентское оборудование, зарегистрированное в сети в 2020 году. Доля смартфонов среди всех устройств составила по России 76%. Лидером по их количеству в сети остается Москва с показателем в 91%. Tele2 также отмечает долю смартфонов больше среднего показателя по России в регионах Байкала и Дальнего Востока – 77%.

Лидирующие позиции в сети оператора занимают смартфоны марок Samsung – 24%, Honor – 18%, Xiaomi – 15% и Apple – 11%. По цене покупатели все чаще выбирают смартфоны стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей. В сети оператора прирост устройств этой ценовой категории составил 35%. Также растет популярность смартфонов с большим экраном. Год к году доля устройств с диагональю от 6 дюймов увеличилась на 19 п. п. до 36%.

