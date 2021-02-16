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К 2023 году почти 3500 туляков переедут в новое жилье
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

К 2023 году почти 3500 туляков переедут в новое жилье

Тульская область планирует досрочно завершить программу расселения аварийных домов.

Гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров подписали договор о предоставлении региону финансовой поддержки на капремонт многоквартирных домов.

Сергей Егоров отметил, что вопрос расселения аварийного жилья остается для Тульской области одним из самых актуальных. О его важности говорил и Президент Владимир Путин.

– Совместно с Правительством России и Фондом содействия реформированию ЖКХ мы реализуем региональную программу переселения. По поручению губернатора в Фонд направлена заявка на ускоренную реализацию федеральной программы, чтобы завершить ее до 2023 года – на два года раньше, чем планировалось. На это потребуется порядка 2,5 млрд рублей, – подчеркнул Сергей Егоров.

Константин Цицин отметил, что программы переселения должны выполняться ускоренными темпами, выполнить поставленную Президентом задачу и за год переселить 130 тысяч человек по всей России. Поэтому Фонд направит дополнительное финансирование в регионы, готовые завершить программы досрочно.

Заявка Тульской области одобрена – она позволит до 2023 года переселить в новое жилье почти 3500 человек. Также прорабатывается вопрос переселения жителей области из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Константин Цицин также сообщил, что Тульская область получит от Фонда 32,8 млн рублей для замены в 2021 году 50 лифтов в 12 тульских домах. Работы будут выполнены без привлечения средств граждан.

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