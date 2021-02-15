новости
новости
Регистрация
Коронавирус унес жизни 1146 туляков
Фото из архива Myslo.

Коронавирус унес жизни 1146 туляков

Только за прошедшую неделю подтвержден летальный исход 61 пациента в возрасте от 47 до 95 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 9 по 15 февраля в регионе зарегистрировано 1067 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 24 районов и городских округов. Новые случаи не выявлены в Дубенском районе и рабочем поселке Новогуровский.

Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 31 320 случаев заболевания.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 61 пациента в возрасте от 47 до 95 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения в регионе — 1146 человек. 

1229 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 28 881 человек. 

Сюжет: Коронавирус
Сразу в двух районах Тульской области нет новых случаев COVID-19
Жизнь Тулы и области
Сразу в двух районах Тульской области нет новых случаев COVID-19
сегодня, в 14:44, 3 151 1
В Туле после выписки пациентов закроется коронавирусный госпиталь в горбольнице №10
Жизнь Тулы и области
В Туле после выписки пациентов закроется коронавирусный госпиталь в горбольнице №10
сегодня, в 14:40, 4 162 1
Где в Туле и области за неделю больше всего заражений ковидом: карта на 15 февраля
Жизнь Тулы и области
Где в Туле и области за неделю больше всего заражений ковидом: карта на 15 февраля
сегодня, в 13:57, 8 510 0
Статистика по коронавирусу: в Тульской области за сутки подтвердились 145 случаев ковида
Жизнь Тулы и области
Статистика по коронавирусу: в Тульской области за сутки подтвердились 145 случаев ковида
сегодня, в 11:06, 6 931 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:27 0
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусоперштаб
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле хотят поднять стоимость проезда в маршрутке до 30 рублей
В Туле хотят поднять стоимость проезда в маршрутке до 30 рублей
Иван Анашкин возглавил филиал «Ростелекома» в Тульской и Рязанской областях
Иван Анашкин возглавил филиал «Ростелекома» в Тульской и Рязанской областях
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.