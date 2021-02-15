Коронавирус унес жизни 1146 туляков

Фото из архива Myslo.

Только за прошедшую неделю подтвержден летальный исход 61 пациента в возрасте от 47 до 95 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 9 по 15 февраля в регионе зарегистрировано 1067 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 24 районов и городских округов. Новые случаи не выявлены в Дубенском районе и рабочем поселке Новогуровский.

Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 31 320 случаев заболевания.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 61 пациента в возрасте от 47 до 95 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения в регионе — 1146 человек.

1229 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 28 881 человек.