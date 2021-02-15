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На ул. Седова в Туле появятся фермерские торговые ряды
Фото из архива MySlo

На ул. Седова в Туле появятся фермерские торговые ряды

Они начнут работу в июле, к сбору нового урожая овощей и фруктов.

На оперативном совещании у Алексея Дюмина рассмотрели обращения туляков. Одно из них касалось организации мест для продажи овощей и фруктов, выращенных на дачных участках.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев рассказал, что в городе создаются новые торговые площадки для фермеров и дачников.

В этом году торговые ряды появятся на ул. Пузакова, Кауля, Дм. Ульянова, Седова, а также в районе рынка «Привоз». На ул. Седова площадка появится в июле – как раз к сбору нового урожая сельхозпродукции.

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