За месяц в Тульской области развелись 458 пар

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А вот число заключенных браков оказалось меньше – 420.

Комитет Тульской области по делам ЗАГС опубликовал актуальную статистику за январь – в регионе заключено 420 браков и составлено 458 записей о разводах.

Самым молодым новобрачным по 18 лет. Самый пожилой жених недавно отпраздновал 79-летие, самой возрастной невесте – 70 лет. Кстати, в январе прошлого года разводов и свадеб было меньше – 489 и 335 соответственно.