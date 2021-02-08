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Прокурора Тульской области хотят перевести в Ростов

Прокурора Тульской области хотят перевести в Ростов

Кандидатуру Романа Праскова на этот пост предложил Президент РФ Владимир Путин.

9 февраля комитеты Совета Федерации проведут консультации по кандидатурам для назначения на должность региональных прокуроров. Среди них прокурор Тульской области Роман Прасков. Его предложили назначить на соответствующую должность в Ростовскую область. Об этом сообщает пресс-служба СФ. 
 
Отметим, что ранее в Совет Федерации поступило соответствующее представление Президента России Владимира Путина. 
 

В соответствии с Конституцией России Президент РФ назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.

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