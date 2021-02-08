Прокурора Тульской области хотят перевести в Ростов

9 февраля комитеты Совета Федерации проведут консультации по кандидатурам для назначения на должность региональных прокуроров. Среди них прокурор Тульской области Роман Прасков. Его предложили назначить на соответствующую должность в Ростовскую область. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

Отметим, что ранее в Совет Федерации поступило соответствующее представление Президента России Владимира Путина.

В соответствии с Конституцией России Президент РФ назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.