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Алексей Дюмин призвал закрывать магазины за антикоронавирусные нарушения

Алексей Дюмин призвал закрывать магазины за антикоронавирусные нарушения

Чаще всего масочный режим не соблюдают покупатели, но также есть случаи и среди продавцов.

За минувшую неделю на территории Тульской области было зарегистрировано 600 случаев нарушения масочного режима. Такую цифру озвучил главный полицейский региона Сергей Галкин на оперативном совещании в правительстве области.
 
По его словам, чаще всего масочный режим не соблюдают покупатели, но также нарушителей выявляют и среди продавцов.
 
Губернатор Алексей Дюмин отметил, что это серьезные нарушения при оказании услуг. За такое вместе с Роспотребнадзором и прокуратурой нужно обращаться в суд и закрывать организации до устранения нарушений.
Сюжет: Коронавирус
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