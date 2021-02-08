Алексей Дюмин призвал закрывать магазины за антикоронавирусные нарушения

Чаще всего масочный режим не соблюдают покупатели, но также есть случаи и среди продавцов.

За минувшую неделю на территории Тульской области было зарегистрировано 600 случаев нарушения масочного режима. Такую цифру озвучил главный полицейский региона Сергей Галкин на оперативном совещании в правительстве области.

По его словам, чаще всего масочный режим не соблюдают покупатели, но также нарушителей выявляют и среди продавцов.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что это серьезные нарушения при оказании услуг. За такое вместе с Роспотребнадзором и прокуратурой нужно обращаться в суд и закрывать организации до устранения нарушений.