Как выглядят самые дорогие квартиры Тулы

Инкрустированная стразами и позолоченная сантехника, дизайнерский ремонт или особое расположение создает уникальность этих квартир.

Самой дорогой, выставленным на продажу, по версии Avito, стала квартира в Туле в доме №166 по ул. Кирова.

Описание крайне скромное в сравнении с остальными участниками рейтинга:

квартира на первом этаже жилого дома! Все городские коммуникации; предчистовая отделка. Все необходимое рядом: магазины, супермаркеты, аптеки, школы и дошкольные учреждения, остановки общественного транспорта. Удаленность от шумных улиц, с одной стороны, и развитая инфраструктура города с другой - идеальное сочетание, которое не так часто встретишь.

И все это счастье достанется за 28 млн рублей. Ни одного фото внутри нет, но площадь внушает уважение – 509.4 м².

На втором месте квартира в доме №1А на ул. Демонстрации. Двухкомнатная квартира в 82 квадратный метра на 9 этаже с гостиной совмещенной с кухней и дизайнерским ремонтом продают за 22 млн рублей.

В ней два застекленных балкона, телефон, кабельное телевидение. Теплые полы. Продается с мебелью и бытовой техникой. Во всех комнатах установлены кондиционеры.

Не менее шикарные апартаменты продаются в доме №11 на ул. Свободы. Цена – 21 млн рублей, а вот площадь в двое больше – 158 кв.м

4-х комнатная квартира расположена пятиэтажном малоквартирном доме, на 3 этаже. Имеет два санузла, облицованные итальянской керамической плиткой с позолотой в 24 карата фабрики Petracers. Итальянская сантехника и французская душевая фабрики THG.

Смесители с позолотой в 24 карата и кристаллами Swarovski.

В комнатах художественный паркет фирмы William J. Hunt, полы кухни и коридора - керамогранит Versace. Гипсовая лепнина, выполненная на заказ в «Петергоф». Стены гостиной, столовой и коридора выкрашены антивандальной американской краской Benjamin Moor.

В комнатах стены оклеены американскими обоями. В квартире установлен двухуровневый газовый котел Vaillant. Теплые водяные полы везде, где плитка. В подсобном помещении установлена немецкая система очистки воды.

Металлическая входная дверь BARS. В квартире оборудована гардеробная, постирочная, проведена система кондиционирования. Двухкамерные стеклопакеты Rehau, мраморные подоконники, высокие потолки.

В доме круглосуточно находится консьерж. Находится под вневедомственной охраной. Очень приличные соседи, всего 15 квартир.

Вне рейтинга можно отметить квартиру в 140 квадратных метров, расположенная в элитном 11-этажном доме №79 по ул. Болдина в 100 м от ЦПКиО. Ее продают за 18 млн рублей.

Вокруг частный сектор и малоэтажная застройка. Парковка, видеонаблюдение с выводом на смартфон или компьютер.

Индивидуальное отопление и горячая вода - двухконтурный настенный котёл Vaillant. Тёплый пол водяной. Ремонт всей квартиры выполнен по дизайн-проекту, отделочные материалы высочайшего качества производства Италии и Испании. Светильники Италия. Электрика Legrand. Просторная кухня (21 кв.м.) Кухонный гарнитур Scavolini (Италия), встроенная бытовая техника Miele, Bosch, фильтр питьевой воды Zepter.

Зеркальный подвесной потолок. Кондиционирование осуществляется сплит-системой Panasonic, с фильтрацией и ионизацией воздуха. Межкомнатные двери из коллекции Barrause (Италия), (кухня и санузел - матовое стекло, спальни - ореховое дерево). Санузел совмещённый. Гарнитур для ванной комнаты Jacob Delafon.

Две лоджии (зал и спальня), объединены в единое пространство с комнатами, в зале панорамное остекление 6 м. В прихожей встроенный шкаф-купе с зеркальными раздвижными дверями. В спальнях оборудованные гардеробные.

На полу в коридоре, прихожей, кухне и санузле плитка, в остальных комнатах паркетная доска. В собственности более 5 лет, без обременений, один собственник. Продажа квартиры в связи с переездом в другой город.

Самой, наверное, дорогой из небольших квартир можно назвать двухкомнатную квартиру с 44 квадратных метра, расположенную в доме №2 в пешеходной части ул. Металлистов.

Хватиться внутри, видимо особо нечем. Но место расположения квартиры действительно уникальное, да и инвестиционно весьма привлекательное:

В описании говорится: двухкомнатная квартира на единственной пешеходной улице Металлистов – части грандиозного проекта «Тульская набережная» – Музейном квартале, в доме-памятнике истории и культуры федерального значения. На улице филиалы трех федеральных музеев, кафе, рестораны и сувенирные магазины.

Исходя из средней зарплаты среднестатистический туляков в 33 486 рублей, если каждый месяц всю ее откладывать на квартиру, то даже на покупку самой «дешевой» из рейтинга понадобится более 23 лет.