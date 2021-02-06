В Новомосковске мужчина задержан за кражу сигарет на 13 тысяч рублей

Около 2 часов ночи в дежурную часть отдела МВД по городу Новомосковску с заявлением обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил, что несколько минут назад путём пролома стены, сделанной из сэндвич-панели, из принадлежащего ему торгового павильона по улице Московской совершена кража табачной продукции.

Ущерб составил 13 тысяч 300 рублей. На место происшествия незамедлительно были направлены патрульные экипажи полиции. В результате проведения мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы задержали нигде не работающего и ранее неоднократно судимого 26-летнего жителя районного центра. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. У него были изъяты похищенные табачные изделия.

В настоящее время в полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». От задержанного молодого человека получены признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.