Сбор средств для Ангелины Левиной завершен. Всем большое спасибо!

Отличные новости пришли из благотворительного фонда «Не молчи». Вся необходимая для реабилитации сумма в физкультурно-оздоровительном центре Logos собрана!

Страшный диагноз СМА (спинальная мышечная атрофия) малышке был поставлен в ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» Москвы 30 мая 2019 года. К счастью для Ангелины и ее семьи, препарат «Нусинерсен» («Спинраза»), который может остановить прогрессирование СМА, закупил минздрав Тульской области. Первый укол Ангелина получила 19 мая 2020 года и продолжает лечение по графику.

Но чтобы работали мышцы всего организма, Ангелине Левиной необходима реабилитация в физкультурно-оздоровительном центре Logos. Мама девочки, Екатерина Левина, обратилась за помощью к тулякам. За несколько дней необходимая сумма была собрана.

Евгений Макалов, президент БФ «Не молчи»:

Евгений Макалов – Отличные новости! Мы бесконечно обнимаем каждого, кто принял участие в добром деле. Дорогие наши помощники, большое вам спасибо! Денежные средства поступали из разных уголков нашей страны. Армия волшебников снова помогла нашему подопечному.



