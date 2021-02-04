Сбор средств для Ангелины Левиной завершен. Всем большое спасибо!
Отличные новости пришли из благотворительного фонда «Не молчи». Вся необходимая для реабилитации сумма в физкультурно-оздоровительном центре Logos собрана!
Страшный диагноз СМА (спинальная мышечная атрофия) малышке был поставлен в ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» Москвы
Но чтобы работали мышцы всего организма, Ангелине Левиной необходима реабилитация в физкультурно-оздоровительном центре Logos. Мама девочки, Екатерина Левина, обратилась за помощью к тулякам. За несколько дней необходимая сумма была собрана.
Евгений Макалов, президент БФ «Не молчи»:
Евгений Макалов
– Отличные новости! Мы бесконечно обнимаем каждого, кто принял участие в добром деле. Дорогие наши помощники, большое вам спасибо! Денежные средства поступали из разных уголков нашей страны. Армия волшебников снова помогла нашему подопечному.