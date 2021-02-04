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Сбор средств для Ангелины Левиной завершен. Всем большое спасибо!

Сбор средств для Ангелины Левиной завершен. Всем большое спасибо!

Отличные новости пришли из благотворительного фонда «Не молчи». Вся необходимая для реабилитации сумма в физкультурно-оздоровительном центре Logos собрана!

Страшный диагноз СМА (спинальная мышечная атрофия) малышке был поставлен в ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» Москвы 30 мая 2019 года. К счастью для Ангелины и ее семьи, препарат «Нусинерсен» («Спинраза»), который может остановить прогрессирование СМА, закупил минздрав Тульской области. Первый укол Ангелина получила 19 мая 2020 года и продолжает лечение по графику.

Но чтобы работали мышцы всего организма, Ангелине Левиной необходима реабилитация в физкультурно-оздоровительном центре Logos. Мама девочки, Екатерина Левина, обратилась за помощью к тулякам. За несколько дней необходимая сумма была собрана.

Евгений Макалов, президент БФ «Не молчи»:

 

Евгений Макалов

– Отличные новости! Мы бесконечно обнимаем каждого, кто принял участие в добром деле. Дорогие наши помощники, большое вам спасибо! Денежные средства поступали из разных уголков нашей страны. Армия волшебников снова помогла нашему подопечному.


 

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 17:27 +5
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