«Арсенал» сыграет кубковый матч с «Зенитом» на день раньше

РФС опубликовал расписание матчей 1/8 Кубка России по футболу. Тульский «Арсенал» сыграет с «Зенитом» 20 февраля — на день раньше, чем было объявлено ранее.

Напомним, игра состоится в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 17.00.

расписание 1/8 кубка россии

20 февраля

17.00 — «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула)

19.30 — «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)

21 февраля

14.30 — ЦСКА (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск)

17.00 — «Локомотив» (Москва) — «Тамбов» (Тамбов)

17.00 — «Краснодар» (Краснодар) — «Сочи» (Сочи)

19.30 — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Ахмат» (Грозный)

22 февраля

12.00 — «Уфа» (Уфа) — «Урал» (Екатеринбург)

14.30 — «Химки» (Московская область) — «Крылья Советов» (Самара)