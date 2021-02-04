«Арсенал» сыграет кубковый матч с «Зенитом» на день раньше
Игра состоится 20 февраля в Санкт-Петербурге.
РФС опубликовал расписание матчей 1/8 Кубка России по футболу. Тульский «Арсенал» сыграет с «Зенитом» 20 февраля — на день раньше, чем было объявлено ранее.
Напомним, игра состоится в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 17.00.
расписание 1/8 кубка россии
20 февраля
17.00 — «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула)
19.30 — «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)
21 февраля
14.30 — ЦСКА (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск)
17.00 — «Локомотив» (Москва) — «Тамбов» (Тамбов)
17.00 — «Краснодар» (Краснодар) — «Сочи» (Сочи)
19.30 — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Ахмат» (Грозный)
22 февраля
12.00 — «Уфа» (Уфа) — «Урал» (Екатеринбург)
14.30 — «Химки» (Московская область) — «Крылья Советов» (Самара)
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