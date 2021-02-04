Руководителя тульского морга накажут за груду трупов на полу
Региональный минздрав назвал такое отношение к покойным недопустимым.
После публикации скандальных фотографий из тульского Бюро судебно-медицинской экспертизы региональный минздрав прокомментировал ситуацию:
«В связи с появлением в социальных сетях и СМИ сообщений о нарушении правил хранения тел в морге бюро сообщаем следующее.
В январе в Бюро судебно-медицинской экспертизы устанавливали стеллажи для хранения тел. Фото, опубликованные в соцсетях и СМИ, были сделаны именно во время подготовки стеллажей к монтажу. Выявленное нарушение правил хранения произошло в период ремонта и носит исключительный характер.
«Подобное отношение к телам усопших недопустимо. Виновные сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — прокомментировал ситуацию директор департамента ведомственного контроля регионального минздрава Денис Зиганшин.
Сегодня сотрудник ведомственного контроля регионального минздрава выехал в бюро. Проверка показала, что тела умерших хранятся в соответствии с установленными нормами. Исполняющий обязанности начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Денис Желтков взял под строгий контроль обеспечение сохранности тел покойных и уважительного к ним отношения».