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Руководителя тульского морга накажут за груду трупов на полу

Руководителя тульского морга накажут за груду трупов на полу

Региональный минздрав назвал такое отношение к покойным недопустимым.

После публикации скандальных фотографий из тульского Бюро судебно-медицинской экспертизы региональный минздрав прокомментировал ситуацию: 

«В связи с появлением в социальных сетях и СМИ сообщений о нарушении правил хранения тел в морге бюро сообщаем следующее.

В январе в Бюро судебно-медицинской экспертизы устанавливали стеллажи для хранения тел. Фото, опубликованные в соцсетях и СМИ, были сделаны именно во время подготовки стеллажей к монтажу. Выявленное нарушение правил хранения произошло в период ремонта и носит исключительный характер.

«Подобное отношение к телам усопших недопустимо. Виновные сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — прокомментировал ситуацию директор департамента ведомственного контроля регионального минздрава Денис Зиганшин.

Сегодня сотрудник ведомственного контроля регионального минздрава выехал в бюро. Проверка показала, что тела умерших хранятся в соответствии с установленными нормами. Исполняющий обязанности начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Денис Желтков взял под строгий контроль обеспечение сохранности тел покойных и уважительного к ним отношения».

 
Напомним, сегодня, 4 февраля, в распоряжении редакции Myslo оказалось видео из тульского Бюро судебно-медицинской экспертизы, сделанное несколько дней назад. На кадрах видно, что в помещениях морга тела складируют прямо на полу: в мешках или одеялах, а также просто на голом кафеле.
 
 
Трупы валяются, как мусор. При этом, по сообщению нашего источника, в помещении холодильника ТОБ СМЭ есть новые металлические стеллажи, но они почему-то не используются.
 
Как рассказал очевидец, буквально вчера в бюро поступили еще и специальные поддоны, на которые всё же сгрузили валявшиеся на полу тела. Но почему только сейчас?
 
Год назад тульский морг прогремел с аналогичным скандалом на всю страну. Более двадцати тел (речь шла о невостребованных трупах) разной степени давности валялись на полу в помещениях, не оборудованных холодильными установками.
 
 
После этого за полтора месяца морг претерпел несколько проверок: его проверяли Роспотребнадзор, региональный минздрав и прокуратура. Итогом прокурорской проверки стало вынесенное руководству бюро представление об устранении нарушений.
 
 
После этого морг проверила Генеральная прокуратура РФ и нашла множество недочетов и злоупотреблений: навязывание услуг, нехватка оборудования и «левые» заказы (подробно — в специальном материале Myslo). Летом 2020 года возбудили уголовное дело. Но пока обвинение никому не предъявлено: по делу проходит слишком большой объем документации. Расследование продолжается.
 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:35 +3
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