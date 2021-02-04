Руководителя тульского морга накажут за груду трупов на полу

После публикации скандальных фотографий из тульского Бюро судебно-медицинской экспертизы региональный минздрав прокомментировал ситуацию:

«В связи с появлением в социальных сетях и СМИ сообщений о нарушении правил хранения тел в морге бюро сообщаем следующее.



В январе в Бюро судебно-медицинской экспертизы устанавливали стеллажи для хранения тел. Фото, опубликованные в соцсетях и СМИ, были сделаны именно во время подготовки стеллажей к монтажу. Выявленное нарушение правил хранения произошло в период ремонта и носит исключительный характер.

«Подобное отношение к телам усопших недопустимо. Виновные сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — прокомментировал ситуацию директор департамента ведомственного контроля регионального минздрава Денис Зиганшин.

Сегодня сотрудник ведомственного контроля регионального минздрава выехал в бюро. Проверка показала, что тела умерших хранятся в соответствии с установленными нормами. Исполняющий обязанности начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Денис Желтков взял под строгий контроль обеспечение сохранности тел покойных и уважительного к ним отношения».

Напомним, сегодня, 4 февраля, в распоряжении редакции Myslo оказалось видео из тульского Бюро судебно-медицинской экспертизы, сделанное несколько дней назад. На кадрах видно, что в помещениях морга тела складируют прямо на полу: в мешках или одеялах, а также просто на голом кафеле.

Трупы валяются, как мусор. При этом, по сообщению нашего источника, в помещении холодильника ТОБ СМЭ есть новые металлические стеллажи, но они почему-то не используются.

Как рассказал очевидец, буквально вчера в бюро поступили еще и специальные поддоны, на которые всё же сгрузили валявшиеся на полу тела. Но почему только сейчас?

Год назад тульский морг прогремел с аналогичным скандалом на всю страну . Более двадцати тел (речь шла о невостребованных трупах) разной степени давности валялись на полу в помещениях, не оборудованных холодильными установками.