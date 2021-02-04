На пожаре в Плавске погибла пенсионерка

Пожарные потушили огонь за две минуты и успели эвакуировать 12 человек.

Сегодня, 4 февраля, в 06.35 стало известно о пожаре в квартире одного из домов по улице Октябрьской в Плавске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия выезжали два пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 06.37, пожарные ликвидировали открытое горение за две минуты.

В результате происшествия погибла 96-летняя женщина. Причина пожара устанавливается.