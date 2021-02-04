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На пожаре в Плавске погибла пенсионерка

На пожаре в Плавске погибла пенсионерка

Пожарные потушили огонь за две минуты и успели эвакуировать 12 человек.

Сегодня, 4 февраля, в 06.35 стало известно о пожаре в квартире одного из домов по улице Октябрьской в Плавске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
 
На место происшествия выезжали два пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 06.37, пожарные ликвидировали открытое горение за две минуты.
 
В результате происшествия погибла 96-летняя женщина. Причина пожара устанавливается. 
 
 
 
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