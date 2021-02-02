новости
новости
Регистрация
В Тульской области за сутки подтвердились 169 случаев ковида
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки подтвердились 169 случаев ковида

Скончались 10 человек.

В Тульской области за сутки подтвердились 169 случаев коронавируса, 189 человек выздоровело, 10 скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

С начала пандемии ковидом заразились 29 267 жителей региона, 26 542 вылечились, 1026 умерли.

За сутки в России выявлено 16 643 новых случая коронавируса, зафиксировано 539 летальных исходов, выздоровело 22 372 человека.

Сюжет: Коронавирус
Российский иммунолог рассказал об отмене масочного режима
Мир
Российский иммунолог рассказал об отмене масочного режима
сегодня, в 09:30, 25 1686 -6
Где в Туле и области за неделю больше всего заражений коронавирусом: карта на 1 февраля
Жизнь Тулы и области
Где в Туле и области за неделю больше всего заражений коронавирусом: карта на 1 февраля
вчера, в 16:09, 5 2621 0
Алексей Дюмин: «Пора думать о новой волне инфекции»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин: «Пора думать о новой волне инфекции»
вчера, в 15:30, 115 4874 -15
В Тульской области на самоизоляции находятся более 2500 контактных по коронавирусу
Жизнь Тулы и области
В Тульской области на самоизоляции находятся более 2500 контактных по коронавирусу
вчера, в 14:45, 15 1008 0
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:24 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Иск от 20 многодетных семей к администрации Тулы: чего хотят истцы и что говорят чиновники
Иск от 20 многодетных семей к администрации Тулы: чего хотят истцы и что говорят чиновники
Женская футбольная команда из Тулы получит финансирование для участия в Первой лиге
Женская футбольная команда из Тулы получит финансирование для участия в Первой лиге
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.