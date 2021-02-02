Фото из архива Myslo.
В Тульской области за сутки подтвердились 169 случаев ковида
Скончались 10 человек.
В Тульской области за сутки подтвердились 169 случаев коронавируса, 189 человек выздоровело, 10 скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
С начала пандемии ковидом заразились 29 267 жителей региона, 26 542 вылечились, 1026 умерли.
За сутки в России выявлено 16 643 новых случая коронавируса, зафиксировано 539 летальных исходов, выздоровело 22 372 человека.
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