В Тульской области за сутки подтвердились 169 случаев ковида

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В Тульской области за сутки подтвердились 169 случаев коронавируса, 189 человек выздоровело, 10 скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

С начала пандемии ковидом заразились 29 267 жителей региона, 26 542 вылечились, 1026 умерли.

За сутки в России выявлено 16 643 новых случая коронавируса, зафиксировано 539 летальных исходов, выздоровело 22 372 человека.