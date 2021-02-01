новости
новости
Регистрация
ВТБ втрое увеличил объем рефинансирования ипотеки в Тульской области

ВТБ втрое увеличил объем рефинансирования ипотеки в Тульской области

По итогам 2020 года более 1 тыс. жителей Тульской области снизили свою платежную нагрузку по ипотеке, оформив рефинансирование в ВТБ.

Сумма кредитов со сниженной ставкой насчитывает 1,8 млрд рублей. Это почти в 3 раза превышает показатель за 2019 год по объему и в 2,5 раза — по количеству сделок.

На рефинансирование приходится каждая третья жилищная сделка ВТБ в Тульской области в 2020 году. Доля в общем объеме ипотечных выдач банка в регионе по сравнению с 2019 годом увеличилась с 14% до 31%. Средний размер одной подобной сделки составляет 1,8 млн рублей (+121 тыс. за год).

Максимальный объем рефинансирования приходится на Московский регион, где клиенты переоформили в ВТБ 18 тыс. жилищных займов на 75 млрд рублей, в Санкт-Петербурге и области — 21,5 млрд рублей, в Татарстане — 8,9 млрд, в Башкортостане — 7,8 млрд, в Красноярском крае — 7,4 млрд.

В целом по стране ВТБ за год снизил ставку для 114 тыс. клиентов на 255 млрд рублей. Это максимальный показатель на банковском рынке — почти каждая вторая сделка по рефинансированию ипотеки в России в 2020 году приходится на ВТБ. В общем объеме жилищных сделок банка доля рефинансирования выросла с 13 до 27%. Средний размер кредита — 2,2 млн рублей (+200 тыс. за год).

«Мы считаем важным, чтобы ипотека была не только доступной для новых клиентов, но и комфортной в обслуживании для действующих заемщиков, в соответствии со средними ставками на рынке. Поэтому в 2020 году мы уделили особое внимание программам снижения ставки, и они были рекордно востребованы у клиентов, оформлявших ипотеку в прошлые годы. Мы ожидаем, что в 2021 году спрос на рефинансирование сохранится, но будет более умеренным. Дальнейшего резкого снижения ставок мы не ожидаем, программа льготной ипотеки, вероятно, будет после 1 июля модифицирована, кроме того, существенная часть заемщиков уже воспользовалась благоприятной ситуацией и переоформила свои кредиты на новых условиях», — отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.

Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова:

Светлана Мужичкова

Сейчас самое оптимальное время для рефинансирования ипотеки, оформленной ранее по более высоким ставкам. Мы предлагаем максимально привлекательные условия для снижения кредитной нагрузки, и многие туляки уже воспользовались нашим предложением.

В ВТБ рефинансирование ипотеки другого банка, выданной на покупку готового или строящегося жилья, сейчас можно оформить по ставке 5% в рамках государственной поддержки семей с детьми. Для клиентов, получающих зарплату в ВТБ, ставка составит 8%, для заемщиков других банков — 8,2%.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 09:39
Другие статьи по темам
Событие
ВТББанк ВТБипотека
Люди
Светлана МужичковаЕвгений Дячкин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на Одоевском путепроводе загорелся автомобиль: видео
В Туле на Одоевском путепроводе загорелся автомобиль: видео
С 1 февраля в России ужесточили правила тюнинга автомобилей
С 1 февраля в России ужесточили правила тюнинга автомобилей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.