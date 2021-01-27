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В Туле продают торговые центры «Утюг», «Демидовский» и «Парус»
Фото: «Яндекс.Карты».

В Туле продают торговые центры «Утюг», «Демидовский» и «Парус»

Разброс цен большой – от 58 до 280 миллионов рублей.

В Туле выставлены на продажу несколько крупных торговых центров. Объявления от продавцов появились на одном из тематических интернет-сайтов.

ТЦ «Утюг» на пересечении улиц Советской и Демонстрации можно приобрести за 58 млн рублей, ТЦ «Демидовский» на ул. Металлургов стоит значительно дороже – более 90 миллионов.

ТЦ «Парус» на ул. Коминтерна оценили в 280 млн рублей. Также продаются торговый центр «На Хлебной» и ряд других объектов. О причинах продажи не сообщается, однако уточнено, что приобретение окупится в течение нескольких лет за счет долгосрочной и прибыльной аренды.

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