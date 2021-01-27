Фото из архива Myslo.
КВНщики научат туляков смешно шутить
Для всех желающих работает школа КВН.
Лучшие тульские КВНщики научат шутить всех желающих. В школе КВН туляки узнают, как собрать собственную команду для игры, написать шутки и выстроить выступление, чтобы подарить людям позитивные эмоции и зарядить зрителей своей энергией.
В феврале в школе состоятся четыре лекции:
- 3 февраля в 16.00 — тема «КВН в Тульской области. Как собрать команду для участия в сезоне?»
- 14 февраля в 14.00 — «Что такое шутка и как ее написать?»
- 17 февраля в 16.00 — «Конкурс «Приветствие». Как выбрать концепцию и что с ней делать дальше?»
- 24 февраля в 16.00 — «Вторые конкурсы в КВН. Драматургия решает всё!»
Занятия пройдут в Тульском областном центре молодежи (ул. Демонстрации, 134/20, Театральная гостиная). Вход свободный.