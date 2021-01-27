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КВНщики научат туляков смешно шутить
Фото из архива Myslo.

КВНщики научат туляков смешно шутить

Для всех желающих работает школа КВН.

Лучшие тульские КВНщики научат шутить всех желающих. В школе КВН туляки узнают, как собрать собственную команду для игры, написать шутки и выстроить выступление, чтобы подарить людям позитивные эмоции и зарядить зрителей своей энергией.

В феврале в школе состоятся четыре лекции:

  • 3 февраля в 16.00 — тема «КВН в Тульской области. Как собрать команду для участия в сезоне?»
  • 14 февраля в 14.00 — «Что такое шутка и как ее написать?»
  • 17 февраля в 16.00 — «Конкурс «Приветствие». Как выбрать концепцию и что с ней делать дальше?»
  • 24 февраля в 16.00 — «Вторые конкурсы в КВН. Драматургия решает всё!»

Занятия пройдут в Тульском областном центре молодежи (ул. Демонстрации, 134/20, Театральная гостиная). Вход свободный.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:45 0
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