КВНщики научат туляков смешно шутить

Фото из архива Myslo.

Для всех желающих работает школа КВН.

Лучшие тульские КВНщики научат шутить всех желающих. В школе КВН туляки узнают, как собрать собственную команду для игры, написать шутки и выстроить выступление, чтобы подарить людям позитивные эмоции и зарядить зрителей своей энергией.

В феврале в школе состоятся четыре лекции:

3 февраля в 16.00 — тема «КВН в Тульской области. Как собрать команду для участия в сезоне?»

14 февраля в 14.00 — «Что такое шутка и как ее написать?»

17 февраля в 16.00 — «Конкурс «Приветствие». Как выбрать концепцию и что с ней делать дальше?»

24 февраля в 16.00 — «Вторые конкурсы в КВН. Драматургия решает всё!»

Занятия пройдут в Тульском областном центре молодежи (ул. Демонстрации, 134/20, Театральная гостиная). Вход свободный.