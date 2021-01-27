Поступил с температурой, а умер от ЧМТ: главный следователь рассказал о смерти пациента из Новомосковска

О том, как доказывалась вина медбрата, из-за которого скончался пациент Новомосковской горбольницы, сегодня в ходе пресс-конференции рассказал главный следователь Тульской области Владимир Усов.

Напомним, вначале лета при странных обстоятельствах умер 43-летний Константин К. Мужчина 14 апреля в клинике им. Бакуева был прооперирован на открытом сердце. 25 мая его здоровье резко ухудшилось: поднялась температура, а давление упало. 30 мая он был госпитализирован в городскую больницу в реанимацию кардиологического отделения. Но вечером того же дня у него заподозрили коронавирус и хотели перевезти в Тулу. Приехавшая за вещами мать увидела Костю в ужасном состоянии: он сидел в каталке в полуобморочном состоянии, избитый, все тело было в ссадинах и царапинах, на правой стороне лица огромная черная гематома, от которой заплыл весь глаз, голова распухла, на плече правой руки также была огромная гематома, ноги и руки были исцарапаны, на лице была натянута маска. Один из медработников пояснил, что «Константин с нами воевал». На следующий день, 31 мая 2020 года, примерно в 11 часов утра, Костя скончался в областной больнице г. Тулы от черепно-мозговой травмы.

В официальном заключении обозначено, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, нанесенной тупым предметом неопределенной формы, вследствие чего наступил отек головного мозга, повлекший за собой смерть. Подробности этой истории читайте здесь.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, и в конце лета вынесен приговор медбрату больницы. Новомосковский городской суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

По официальным данным, 30 мая, с 9.00 до 11.00, при перемещении 43-летнего Константина К. с каталки на кровать, обвиняемый не отрегулировал высоту каталки по высоте кровати, не зафиксировал ее на месте и не попросил о помощи своих коллег.

В результате каталка откатилась в сторону, пациент упал и ударился головой о кафельный пол, получив травму, которая впоследствии привела к летальному исходу – медики «Тульской областной клинической больницы» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, субарахноидальное кровоизлияние и ушиб головного мозга.

Приговором суда медбрат признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с медицинским обслуживанием населения на 2 года 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

Владимир Усов рассказал, что медбрат в суде признал свою вину, раскаялся и пояснил, что не хотел смерти пациента. По его словам, это произошло случайно.

– Обвиняемый признал вину. Искренне раскаялся и рассказал, что перекладывал пациента с кушетки на каталку и случайно его уронил. Именно потому, что умысла убивать или травмировать у него не было, и была определена соответствующая статья, – пояснил Владимир Усов.