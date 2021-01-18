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ТЦ «Кировский» в Туле закрыли на 90 дней
Фото: соцсети.

ТЦ «Кировский» в Туле закрыли на 90 дней

Об этом стало известно на оперативном совещании губернатора региона.

Сегодня, 18 января, в Туле проходит очередное оперативное совещание под руководством губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
 
В ходе совещания с докладом выступил руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области Александр Ломовцев:
 
– За прошедшую неделю проверили 124 объекта на предмет «коронавирусных нарушений». По результатам проверки возбуждено 18 административных дел, 12 из них направлено в суд. 
 
Ломовцев добавил, что сегодня было принято решение по ТЦ «Кировский» – его деятельность будет приостановлена на 90 дней или до устранения выявленных нарушений. 
 
– Нарушителей надо призывать к ответственности, но надо понимать, что закрытие объекта – крайняя мера. Магазины, закрытые из-за нарушений, – это часть социальной инфраструктуры. Надо как можно быстрее давать им возможность включаться в работу, – отметил Алексей Дюмин. 

 

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сегодня, в 14:44 −1
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ТулаКировский ТЦантикоронавирусные мерыоперативное совещание у губернатора

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