ТЦ «Кировский» в Туле закрыли на 90 дней

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Об этом стало известно на оперативном совещании губернатора региона.

Сегодня, 18 января, в Туле проходит очередное оперативное совещание под руководством губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В ходе совещания с докладом выступил руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области Александр Ломовцев:

– За прошедшую неделю проверили 124 объекта на предмет «коронавирусных нарушений». По результатам проверки возбуждено 18 административных дел, 12 из них направлено в суд.

Ломовцев добавил, что сегодня было принято решение по ТЦ «Кировский» – его деятельность будет приостановлена на 90 дней или до устранения выявленных нарушений.

– Нарушителей надо призывать к ответственности, но надо понимать, что закрытие объекта – крайняя мера. Магазины, закрытые из-за нарушений, – это часть социальной инфраструктуры. Надо как можно быстрее давать им возможность включаться в работу, – отметил Алексей Дюмин.