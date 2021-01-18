Очаги коронавируса выявлены в 11 образовательных учреждениях и на 17 предприятиях Тульской области

Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

На прошлой неделе в регионе было зарегистрировано 8507 случаев ОРВИ, что на 6% выше эпидпорога. На 96% превышен эпидпорог среди взрослого населения. Высокий уровень заболеваемости по-прежнему сохраняется в Туле — 4056 случаев за неделю, это выше порога на 86%. Особенно негативная обстановка среди взрослого населения. Циркулируют вирусы парагриппа, аденовируса, сезонного коронавируса. Подтвержденного лабораторно гриппа нет.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией на второй неделе января составила 1427 случаев.

На прошлой неделе заносы инфекции были зарегистрированы в 11 образовательных учреждениях области, из них 9 школ. На промышленных предприятиях за неделю выявлено 17 очагов инфекции. Во всех очагах проводятся противоэпидемические мероприятия.

Ломовцев отметил, что охват тестированием населения методом ПЦР довольно высок — 173 на 100 тысяч. Всего на сегодняшний день обследовано 588 тысяч жителей, для которых проведено 657 тысяч исследований.

3382 контактных жителя Тульской области находятся на изоляции в домашних условиях.