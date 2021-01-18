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Роспотребнадзор проверил воду в крещенских прорубях Тулы
Фото из архива Myslo.

Роспотребнадзор проверил воду в крещенских прорубях Тулы

Было отобрано 47 проб воды.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области в преддверии православного праздника отобрали пробы воды в местах, традиционно используемых для купания и забора воды (проруби на водоемах, купели, колодцы, родники и храмы), – всего 47 мест.

Воду проверяли на микробиологические показатели и возбудители кишечных инфекций.

В Тульской области проверили в том числе воду в среднем пруду Белоусовского парка, купели и роднике женского монастыря в Горелках, родниках Щегловского монастыря и Платоновского леса, в четырех храмах города.

Также отобрали пробы воды из 38 популярных мест по области, в том числе:

  • в Колюпаново (Алексинский район),
  • водоемы «Голубая вода» (Донской),
  • «Трестовский пруд» (Узловая),
  • река Красивая Меча (Ефремов),
  • водохранилище (Советск),
  • с. Папоротка Богородицкого района, 
  • «12 ключей» Веневского района,
  • «Барский» и «Прощеный колодец» в Куркинском районе,
  • купелях в Жабыни Белевского района,
  • д. Зиброво Одоевского района,
  • в 16 храмах области.

По результатам лабораторных исследований качество воды соответствует нормативным требованиям.

Роспотребнадзор призвал организаторов крещенских купаний не забывать о коронавирусе и не допускать массового скопления людей, обеспечить соблюдение социальной дистанции, проведение текущей дезинфекции поверхностей во временных пунктах, предназначенных для переодевания.

Также санитарные врачи напомнили, что холодная вода может стать фактором риска обострений заболеваний. Зимнее купание для неподготовленного человека может стать причиной обострения хронических заболеваний и возникновения ОРВИ. Поэтому тем, кто перенес грипп, ОРВИ и другие вирусные инфекции, в том числе коронавирус, следует с осторожностью относиться к данным мероприятиям. 

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо соблюдать меры предосторожности, так как во время погружения в холодную воду происходит резкий спазм сосудов, а также соблюдать правила купания (омовения) в холодный период года.

Карта крещенских купаний-2021

Где тулякам окунуться на Крещение?

 

 

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:53 +1
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