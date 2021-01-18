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В каких районах Тульской области чаще заражались коронавирусом: карта

В каких районах Тульской области чаще заражались коронавирусом: карта

Региональный оперштаб опубликовал данные по районам.

Данные предоставлены за неделю с 11 по 18 января.

Самый большой прирост случаев заболевания коронавирусом традиционно в Большой Туле — плюс 675 случаев (на прошлой неделе было 620).

На втором месте – Щекинский район: плюс 159 случаев. Чуть меньше в Киреевском районе — плюс 94 заразившихся.

 

Сюжет: Коронавирус
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