В каких районах Тульской области чаще заражались коронавирусом: карта
Региональный оперштаб опубликовал данные по районам.
Данные предоставлены за неделю с 11 по 18 января.
Самый большой прирост случаев заболевания коронавирусом традиционно в Большой Туле — плюс 675 случаев (на прошлой неделе было 620).
На втором месте – Щекинский район: плюс 159 случаев. Чуть меньше в Киреевском районе — плюс 94 заразившихся.
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