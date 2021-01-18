новости
новости
Регистрация
Тульские приставы разыскали целителя-обманщика: за 2 млн рублей он обещал вылечить ребенка
Фото: архив Myslо.

Тульские приставы разыскали целителя-обманщика: за 2 млн рублей он обещал вылечить ребенка

Мужчина обещал жительнице Чебоксар вылечить ее сына нетрадиционными методами.

Судебные приставы Центрального округа Тулы смогли разыскать 39-летнего мужчину, который обманул жительницу Чебоксар.
 
Он обещал вылечить ее сына нетрадиционными методами, но, получив на карту денежный перевод, прекратил выходить на связь. Ущерб от его действий составил более двух миллионов рублей.
 
«Целитель», прописанный в Туле, был объявлен в розыск и обнаружен в Минске. В дальнейшем приставами будет проводиться работа по исполнительному производству о неосновательном обогащении.
 
 
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:33 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Туласудебные приставырозыскпроисшествияУФССП России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роспотребнадзор проверил воду в крещенских прорубях Тулы
Роспотребнадзор проверил воду в крещенских прорубях Тулы
В Туле затопило торговый центр «Рио»
В Туле затопило торговый центр «Рио»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.