Тульские приставы разыскали целителя-обманщика: за 2 млн рублей он обещал вылечить ребенка

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Судебные приставы Центрального округа Тулы смогли разыскать 39-летнего мужчину, который обманул жительницу Чебоксар.

Он обещал вылечить ее сына нетрадиционными методами, но, получив на карту денежный перевод, прекратил выходить на связь. Ущерб от его действий составил более двух миллионов рублей.

«Целитель», прописанный в Туле, был объявлен в розыск и обнаружен в Минске. В дальнейшем приставами будет проводиться работа по исполнительному производству о неосновательном обогащении.