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Туляк заявил, что стал наркокурьером из-за бедности

Туляк заявил, что стал наркокурьером из-за бедности

Уголовное дело в отношении мужчины уже передано в суд.

В Туле 21-летний местный житель обвиняется в незаконном хранении наркотиков и покушении на сбыт психотропных веществ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина, ранее неофициально работавший в одном из сетевых магазинов, стал наркокурьером в середине июля прошлого года. В октябре он разложил 117 закладок с амфетамином по территории Пролетарского округа. Сбыть наркотики не удалось – 26 октября его задержали полицейские. Им он заявил, что пошел на преступление из-за «тяжелого материального положения». Кроме этого, в ходе обыска дома у закладчика обнаружили значительное количество каннабиса. 
 
Отметим, подозреваемый ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 
 
 
 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:20 −2
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