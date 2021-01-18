Туляк заявил, что стал наркокурьером из-за бедности

В Туле 21-летний местный житель обвиняется в незаконном хранении наркотиков и покушении на сбыт психотропных веществ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина, ранее неофициально работавший в одном из сетевых магазинов, стал наркокурьером в середине июля прошлого года. В октябре он разложил 117 закладок с амфетамином по территории Пролетарского округа. Сбыть наркотики не удалось – 26 октября его задержали полицейские. Им он заявил, что пошел на преступление из-за «тяжелого материального положения». Кроме этого, в ходе обыска дома у закладчика обнаружили значительное количество каннабиса.

Отметим, подозреваемый ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.