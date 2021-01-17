Санитарные правила и рекомендации медиков: как в Туле будет организовано купание на Крещение?
В этом году на среднем пруду ЦПКиО им.П.П.Белоусова будут организованы две купели.
Благодаря этому, православные туляки смогут искупаться в ночь с 18 на 19 января. Водосвятный молебен начнётся в 21.00.
В пресс-службе парка сообщили, что для участников мероприятия будут предусмотрены места для переодевания, оборудована полевая кухня, где можно выпить горячего чая.
На протяжении купания будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи.
Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку будет разрешено единовременное посещение мест для переодевания - до 20 человек.
Организована работа рециркуляторов воздуха. При входе будут обрабатывать руки антисептиком.
Обращаем внимание участников Крещенских купаний о необходимости соблюдения социальной дистанции в месте проведения мероприятия.
Категорически запрещается:
– выходить на лед в необорудованном месте
– оставлять детей без присмотра,
– употреблять спиртные напитки
Нужно помнить, что людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением нельзя окунаться в холодную воду.
Безопасность
Для предотвращения несчастных случаев, травм во время участия в обряде христианского праздника необходимо придерживаться некоторых правил:
1. Любые алкогольные напитки запрещены. Также не допускается погружение в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения.
2. Возьмите с собой удобную, непромокаемую и не скользкую запасную обувь. Воспользуйтесь ей, идя по дорожке к купальне.
3. Не торопитесь, не бегите, так как риск поскользнуться и получить повреждения, велик.
4. Ожидая своей очереди, прибегните к небольшой разминке. Прыжки, приседания, короткая пробежка поможет разогреть тело. Новичкам лучше не совершать плавательных движений.
5. Спустившись в воду, достигните той глубины, которая вам нужна, и выходите. Неподготовленные люди могут не справиться с учащенным дыханием, возникающим, как защитная реакция на воздействие холодной воды.
6. Противопоказанием при нырянии в порубь являются любые заболевания головного мозга и сосудов. При погружении полностью, сосуды рефлекторно резко сужаются, что может привести к инсульту, потери сознания. Для ныряний в ледяную воду требуется специальная предварительная подготовка в виде постепенного закаливания. Если этого нет, то организм может испытать шок от резкого изменения температурного режима.
7. Новичкам рекомендуется не погружаться в купель с головой. Оптимальное время нахождение в проруби около 1 минуты. Это позволит избежать общего переохлаждения организма, которое может привести к простудным заболеваниям или пневмонии.
8. При выходе воспользуйтесь помощью, так как есть риск сорваться со скользких ступеней и уйти под воду. Лучше воспользоваться страховкой в виде веревки с узлами.
9. После купания не стойте на морозе. Разотрите себя сухим полотенцем, и наденьте теплую одежду. Рекомендуется в качестве профилактической меры выпить горячий травяной напиток или чай.
Особые правила купания на крещение Господне предусмотрены для детей.
Педиатры не рекомендуют подвергать купанию в ледяной воде маленьких детей.
Однако, если вы взяли с собой ребенка и решили приобщить его к этой христианской традиции, то не оставляйте его одного. Окунайте в воду его только с собой и на короткое время. Сразу же укутайте малыша в теплый плед или покрывало. Используйте только те купели, где дежурят врачи. В случае непредвиденной реакции детского организма они смогут оказать своевременную помощь. Если ребенок сопротивляется, не заставляйте его. Не окунайте его в воду насильно. От страха и резкого холода может наступить шоковое состояние, которое спровоцирует перебои в работе сердца и кровообращения. Оптимальный вариант для первого раза просто намочить ребенку щиколотки и ручки.