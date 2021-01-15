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Оплата проезда, новые маршруты и ремонт трамвайных путей: как будет развиваться общественный транспорт Тулы

Оплата проезда, новые маршруты и ремонт трамвайных путей: как будет развиваться общественный транспорт Тулы

О перспективах развития общественного транспорта Тулы Myslo рассказ руководитель управления транспорта и дорожного хозяйства города Дмитрий Ярцев.

– В Туле наблюдается тенденция увеличения муниципального транспорта и сокращения коммерческого. Если сравнить с 2018 годом, то на данный момент увеличение транспорта, работающего по регулируемому тарифу, составляет 100 единиц подвижного состава. В вечернее время теперь на маршрутах работает не 20, а 70 единиц транспорта, то есть в три раза больше, чем несколько лет назад.  Регулярность дневного выпуска увеличена в два раза: было 80, а сейчас 170. В течение этого года регулярность будем еще наращивать, – пояснил руководитель управления. – Также на 40% обновлен подвижной состав Ленинского района. На очереди обновление троллейбусного парка. 
 

В связи с переносом автостанций в Туле была детально проанализирована работа общественного транспорта.

– Северное направление обеспечено троллейбусами №4 и 6. На Южном мы добавили два вагона трамвая №14. Кроме этого по ул. Октябрьской ходят трамваи №11, 12, 13, то есть есть возможность приехать и уехать. В части автобусного сообщения, то в октябре открыт 7-й маршрут (9 автобусов работает на маршруте), увеличена частота выпуска троллейбуса №5. С 1 апреля заработает 56-й маршрут с Левобережного.  Также ведутся переговоры об увеличении количества коммерческих маршруток №59 и 50. После открытия автостанций будет еще раз проанализирована транспортная потребность. В случае необходимости увеличим количество транспорта, – пояснил Дмитрий Ярцев.

Трамвайное сообщение в Туле также продолжит развиваться:

– Позиция моя, главы администрации города и высшего звена области, что трамвай –  это важное звено в транспортной сети города, работающее по принципу наземного метро, то есть на выделенной полосе. Кто-то может быть осуждает закрытие для автомобилей ул. Энгельса от ул. Пушкинская до Советской, но это было сделано для популяризации трамвая. Кроме этого мы добавили на маршрут №14 два вагона, благодаря чему увеличился объем выпуска трамваев на маршрут. Вслед за этим на этом увеличился пассажиропоток, и на сегодняшний день наполняемость трамвая по 14 маршруту показывает хорошие результаты.

В части развития трамвайного сообщения в этом году отремонтируем все трамвайные переезды на ул. Металлургов. Будет применена та же финская технология, что и при ремонте на пересечении ул. Энгельса и Советской – покрытие состоящее из жидкого асфальта с добавлением черного гранита.

С появлением на маршрутах транспорта большой вместимости возникает необходимость установки стационарных валидаторов на задних площадках автобусов и троллейбусов. Дмитрий Ярцев подчеркнул, что установка таких валидаторов заложена в программе развития платежной системы карты «Тройка». Их наличие в транспорте позволит освободить водителей от необходимости взимать плату за проезд.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:43 +3
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