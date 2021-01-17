У 201 жителя Тульской области за сутки подтвержден коронавирус

Фото из архива Myslo.ru.

В Тульской области за сутки выявлен 201 новый случай коронавируса, 207 человек выздоровели, 5 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 26 305 жителей Тульской области, 23 380 вылечились, 905 умерли.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 568 209 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 65 566 летальных исходов, выздоровел 2 960 431 человек.