Фото из архива Myslo.ru.
У 201 жителя Тульской области за сутки подтвержден коронавирус
Данные сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки выявлен 201 новый случай коронавируса, 207 человек выздоровели, 5 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 26 305 жителей Тульской области, 23 380 вылечились, 905 умерли.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 568 209 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 65 566 летальных исходов, выздоровел 2 960 431 человек.
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