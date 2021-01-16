В Тульской области выросло количество безналичных платежей

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Всего за 9 месяцев 2020 года жители Тульской области совершили порядка 314 млн транзакций с использованием банковских карт. Это на 30% больше, чем годом ранее.

Объем проведенных операций составил около 560 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 20%. За три квартала прошлого года с помощью платежных карт туляки оплатили покупки около 246 млн раз на сумму 174 млрд

рублей. Средний чек покупки составил 700 рублей.

Росту безналичных расчетов способствовало увеличение количества

устройств для приема платежных карт. На 1 октября 2020 года в регионе их было 37,6 тысяч, что на 25% больше, чем год назад.