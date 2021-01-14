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Сергей Шестаков: «Замечаний от ГИБДД по расчистке тульских дорог не было»

Сергей Шестаков: «Замечаний от ГИБДД по расчистке тульских дорог не было»

Об этом замглавы администрации Тулы по благоустройству и работе с территориями заявил на брифинге в правительстве региона.

По словам Сергея Шестакова, к работе дорожники приступили накануне в 18.00. К 4 утра погодные условия в регионе значительно ухудшились, усилился снегопад, в связи с чем на расчистку выделили дополнительные силы. Всего было задействовано 101 единица техники.

В 6 часов утра во всех районах Тулы прошла колонна техники, чтобы очистить дорожное полотно.

Сергей Шестаков заявил, что от ГИБДД в адрес администрации Тулы замечаний по расчистке дорог не поступало.

Сегодня днем задействовано 154 единицы техники и 290 человек.

Администрация города выдала 290 предписаний по расчистке дворов в адрес УК и 300 — хозяйственным субъектам.
 
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник отметил, что в регионе в данный момент очищено от снега 92% дорог регионального значения.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:17 −1
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