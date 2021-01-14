Метель и сильный снегопад: Когда в Тульской области закончится непогода?

В правительстве Тульской области прошел брифинг по неблагоприятным погодным условиям.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Борис Шовкун рассказал, что активная фаза циклона в регионе была зафиксирована с 00.00 до 3 часов ночи.

В ближайшее время ухудшения погодных условий не прогнозируется. Циклон уйдет из региона 14 января к 16.00. Сейчас он продвигается с севера на юг Тульской области.

Сотрудники МЧС работают в регионе повышенной готовности, а это более 400 человек и 100 единиц техники.

На федеральных трассах развернуты восемь мобильных пунктов обогрева, но они на данный момент не применялись.

За сутки в Тульской области случилось пять аварийных отключений электроэнергии, всё оперативно восстановлено.

С 15 по 17 января неблагоприятных метеоявлений не прогнозируется. Единственное, ночью в воскресенье температура воздуха понизится до 19−24 градусов мороза, днем — до 14−19 градусов.