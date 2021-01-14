В Веневе соседи подрались из-за снегопада

Бились метлой, которая разлетелась на две половинки. Теперь каждый из драчунов заявляет в полиции, что он не виновен.

В Веневе двое мужчин обвиняют друг друга в умышленном причинении вреда здоровью, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, причиной для драки стал снегопад: один из мужчин расчищал территорию, а второй предположил, что часть снега попадает на его участок. Словесный конфликт быстро перерос в драку: чистильщик снега ударил оппонента метлой, которая от удара переломилась. Ушибленный мужчина молниеносно схватил одну из половинок метлы и ударил обидчика в ответ.

Каждый из «фехтовальщиков», (63-летний пенсионер и 31-летний ранее судимый), получил ушибы и ссадины, после чего побежал писать заявление на соперника в полицию.

В полиции выясняют детали и обстоятельства происшествия.