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В Веневе соседи подрались из-за снегопада

В Веневе соседи подрались из-за снегопада

Бились метлой, которая разлетелась на две половинки. Теперь каждый из драчунов заявляет в полиции, что он не виновен.

В Веневе двое мужчин обвиняют друг друга в умышленном причинении вреда здоровью, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, причиной для драки стал снегопад: один из мужчин расчищал территорию, а второй предположил, что часть снега попадает на его участок. Словесный конфликт быстро перерос в драку: чистильщик снега ударил оппонента метлой, которая от удара переломилась. Ушибленный мужчина молниеносно схватил одну из половинок метлы и ударил обидчика в ответ.

Каждый из «фехтовальщиков», (63-летний пенсионер и 31-летний ранее судимый), получил ушибы и ссадины, после чего побежал писать заявление на соперника в полицию.

В полиции выясняют детали и обстоятельства происшествия.

 

 

 

 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:31 +13
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