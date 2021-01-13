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Тульские ломбарды работают по новым правилам
Фото pixabay.com

Тульские ломбарды работают по новым правилам

С 11 января 2021 года для ломбардов начала действовать процедура допуска на финансовый рынок.

Ломбарды начинают работать по-новому. Теперь работающие ломбарды и организации, которые только собираются получить статус ломбарда, должны направить в Банк России заявление о внесении сведений в госреестр ломбардов и необходимые документы.

Если действующие ломбарды вовремя не подадут документы для внесения сведений в реестр, то с 10 апреля 2021 года они не смогут заключать новые договоры потребительского займа. А если сведения об организации не будут включены в реестр по новым правилам до 9 июля 2021 года, то она утратит статус ломбарда.

Кроме того, юридическое лицо, не состоящее в госреестре ломбардов, не имеет права называться ломбардом более 90 дней. Так что потребителям будет легче отличить профессионального участника финансового рынка от мошенника.

– Новые требования к деятельности ломбардов направлены на формирование честной конкурентной среды на рынке потребительского кредитования. Повысится уровень прозрачности ломбардной отрасли и защищенность интересов потребителей, — отметил Дмитрий Борискин, заместитель управляющего тульским отделением Банка России.

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