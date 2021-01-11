В Узловой осужден мужчина, убивший школьника

Происшествие произошло еще в 2019 году – обвиняемый ударил парня кастетом по голове.

28 декабря в Узловой 22-летний местный житель был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 17 декабря ранее судимый за кражи и хулиганство обвиняемый поссорился с 16-летним школьником и ударил его кастетом по голове. От полученной травмы подросток спустя шесть дней скончался в больнице.

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Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы.