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В Узловой осужден мужчина, убивший школьника

В Узловой осужден мужчина, убивший школьника

Происшествие произошло еще в 2019 году – обвиняемый ударил парня кастетом по голове.

28 декабря в Узловой 22-летний местный житель был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 
 
Судом установлено, что 17 декабря ранее судимый за кражи и хулиганство обвиняемый поссорился с 16-летним школьником и ударил его кастетом по голове. От полученной травмы подросток спустя шесть дней скончался в больнице.
 
Подробнее об этой истории можно прочитать ЗДЕСЬ.
 
Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:12 +2
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