В Узловой осужден мужчина, убивший школьника
Происшествие произошло еще в 2019 году – обвиняемый ударил парня кастетом по голове.
28 декабря в Узловой 22-летний местный житель был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судом установлено, что 17 декабря ранее судимый за кражи и хулиганство обвиняемый поссорился с 16-летним школьником и ударил его кастетом по голове. От полученной травмы подросток спустя шесть дней скончался в больнице.
Подробнее об этой истории можно прочитать ЗДЕСЬ.
Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы.
Другие статьи по темам