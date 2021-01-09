Тульские студенты создали беспилотные комплексы для разведки

Фото: pixabay.com

В ТулГУ студенты Института высокоточных систем им. В. П. Грязева разработали два дрона военного назначения — беспилотник «Стриж» и малогабаритный носимый комплекс (МНК). Об этом сообщает СМИ со ссылкой на пресс-службу ТулГУ.