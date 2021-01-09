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Тульские студенты создали беспилотные комплексы для разведки
Фото: pixabay.com

Тульские студенты создали беспилотные комплексы для разведки

Разработками уже заинтересовались в Минобороны РФ.

В ТулГУ студенты Института высокоточных систем им. В. П. Грязева разработали два дрона военного назначения — беспилотник «Стриж» и малогабаритный носимый комплекс (МНК). Об этом сообщает СМИ со ссылкой на пресс-службу ТулГУ.

Разработка - дрон «Стриж» для перехвата беспилотников-нарушителей. Он вооружен управляемыми ракетами малого калибра. Конструкция достаточно простая, поэтому заниматься ее производством можно на большинстве оборонно-промышленных предприятий.

Разработка заняла больше года. Грантовую поддержку студентам оказало правительство Тульской области.

 

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