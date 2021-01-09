В ДТП под Алексином пострадали три человека
Авария произошла на 9-ом километре автодороги «Алексин-Першино».
ДТП произошло в 12.05 на 9-ом километре автодороги «Алексин-Першино» в Алексинском районе Тульской области. По предварительным данным, 45-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Logan.
За рулем Renault Logan была 25-летняя девушка. В результате ДТП пострадали: женщина, водитель Renault, после оказания медицинской помощи отпущена, 78-летняя женщина, находившаяся в Renault и водитель автомобиля Volkswagen, которые были госпитализированы.
Тульская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям, что в соответствии с п. 10.1 ПДД РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.