В ДТП под Алексином пострадали три человека

ДТП произошло в 12.05 на 9-ом километре автодороги «Алексин-Першино» в Алексинском районе Тульской области. По предварительным данным, 45-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Logan.

За рулем Renault Logan была 25-летняя девушка. В результате ДТП пострадали: женщина, водитель Renault, после оказания медицинской помощи отпущена, 78-летняя женщина, находившаяся в Renault и водитель автомобиля Volkswagen, которые были госпитализированы.