Дежурным по Туле 9 января назначен Николай Комаров
От администрации Тулы также назначены дежурные по территориальным округам.
9 января организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы.
Сегодня дежурный по городу – начальник главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Николай Комаров.
Дежурные по округам:
Центральный округ – заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству Дмитрий Городничев;
Зареченский округ – заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Татьяна Горшкова;
Привокзальный округ – заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству Игорь Ватулин;
Пролетарский округ – заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Иван Яковлев;
Советский округ – заместитель начальника главного управления по социальной политике Ольга Мальцева.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).