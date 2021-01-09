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Дежурным по Туле 9 января назначен Николай Комаров

Дежурным по Туле 9 января назначен Николай Комаров

От администрации Тулы также назначены дежурные по территориальным округам.

9 января организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы.

Сегодня дежурный по городу – начальник главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Николай Комаров.

Дежурные по округам:

Центральный округ – заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству Дмитрий Городничев;

Зареченский округ – заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Татьяна Горшкова;

Привокзальный округ – заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству Игорь Ватулин;

Пролетарский округ – заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Иван Яковлев;

Советский округ – заместитель начальника главного управления по социальной политике Ольга Мальцева.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

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