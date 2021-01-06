Обновлённый музей самоваров вошёл в топ-3 самых посещаемых в регионе

Музей «Тульские самовары» открылся после ремонта в конце декабря. Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала, что в праздничные дни музей стал одним из самых посещаемых в регионе.

«Были приложены значительные усилия, чтоб музей распахнул свои двери в преддверии каникул, ведь дружеские и семейные чаепития за самоваром всегда сопровождали Новый год и Рождество. Благодаря поддержке губернатора музей был не только отремонтирован, но и получил новую экспозицию», — подчеркнула Татьяна Рыбкина.

Также особой популярностью пользуются Музей оружия, Тульский кремль, Куликово поле и зооэкзотариум. При этом около 80% экскурсантов в Туле — это гости не только из ЦФО, но и Санкт-Петербурга, Казани, Калмыкии, Сибири, Приморского края. Также жители региона активно посещают музеи в малых городах Тульской области.