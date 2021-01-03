В Ефремовском районе сотрудники ДПС спасли водителя ВАЗа

фото: УМВД России по Тульской области

В Тульской области командир отделения ДПС ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ефремовский» Юрий Нечаев выполнил свою работу и помог в трудной дорожной ситуации водителю автомобиля ВАЗ-2110.

25 декабря полицейский со стажёром Иваном Чугуровым в ходе исполнения служебных обязанностей двигались по трассе «Чернь-Медведки». В тот день на Тульскую область обрушился сильный снегопад с порывистым ветром. Полицейские, понимая сложность обстановки для водителей, особенно внимательно следили за происходящим на трассе. На 75-м километре автодороги Юрий Нечаев заметил на обочине машину ВАЗ-2110. Вероятно, из-за ветра водитель не справился с управлением и съехал с асфальтированного покрытия, а обратно уже не мог вернуться самостоятельно. Транспортное средство быстро заносило снегом.

Юрий Нечаев совместно со стажёром, включив проблесковые маячки на служебной машине, чтобы избежать ДТП, приняли меры для оказания помощи водителю ВАЗа. Полицейские откапывали автомобиль и вместе с другими участниками дорожного движения, ставшими очевидцами случившегося, сумели вернуть машину на дорогу. Механических повреждений ВАЗ не получил и смог продолжить движение.

Позже от водителя автомобиля поступили слова благодарности в адрес сотрудников Госавтоинспекции:

- Экипаж ДПС помог нам не замёрзнуть и вытолкал машину из снега. Мы им очень благодарны, а ещё людям, которые не остались в стороне, остановились и приняли участие в этом, - говорится в сообщении.