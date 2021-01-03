новости
новости
Регистрация
В Ефремовском районе сотрудники ДПС спасли водителя ВАЗа
фото: УМВД России по Тульской области

В Ефремовском районе сотрудники ДПС спасли водителя ВАЗа

Мужчина вылетел с трассы и его машину стремительно заносило снегом.

В Тульской области командир отделения ДПС ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ефремовский» Юрий Нечаев выполнил свою работу и помог в трудной дорожной ситуации водителю автомобиля ВАЗ-2110.
 
25 декабря полицейский со стажёром Иваном Чугуровым в ходе исполнения служебных обязанностей двигались по трассе «Чернь-Медведки». В тот день на Тульскую область обрушился сильный снегопад с порывистым ветром. Полицейские, понимая сложность обстановки для водителей, особенно внимательно следили за происходящим на трассе. На 75-м километре автодороги Юрий Нечаев заметил на обочине машину ВАЗ-2110. Вероятно, из-за ветра водитель не справился с управлением и съехал с асфальтированного покрытия, а обратно уже не мог вернуться самостоятельно. Транспортное средство быстро заносило снегом.
 
Юрий Нечаев совместно со стажёром, включив проблесковые маячки на служебной машине, чтобы избежать ДТП, приняли меры для оказания помощи водителю ВАЗа. Полицейские откапывали автомобиль и вместе с другими участниками дорожного движения, ставшими очевидцами случившегося, сумели вернуть машину на дорогу. Механических повреждений ВАЗ не получил и смог продолжить движение.
 
Позже от водителя автомобиля поступили слова благодарности в адрес сотрудников Госавтоинспекции:
 
- Экипаж ДПС помог нам не замёрзнуть и вытолкал машину из снега. Мы им очень благодарны, а ещё людям, которые не остались в стороне, остановились и приняли участие в этом, - говорится в сообщении.
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 16:16 +11
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаТульская областьУГИБДД УМВД России по Тульской областипомощь на дороге

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк убил знакомого за пару часов до Нового года
Туляк убил знакомого за пару часов до Нового года
«Зимнее дело»: в Алексине неизвестные разломали снеговика
«Зимнее дело»: в Алексине неизвестные разломали снеговика
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.