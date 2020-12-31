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В Тульском экзотариуме у семьи сурикатов родилось трое малышей
Фото Тульского экзотариума.

В Тульском экзотариуме у семьи сурикатов родилось трое малышей

Самка Роса в пятый раз стала мамой.

Прекрасной новостью заканчивается этот год для Тульского экзотариума. У семьи сурикатов на свет появились три очаровательных детеныша. Самка Роса стала мамой в пятый раз.

Пол малышей пока не определен, примерно через месяц сотрудники зоопарка смогут как следует рассмотреть малышей и узнать, каким количеством самок и самцов пополнилась стая.

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