В Тульском экзотариуме у семьи сурикатов родилось трое малышей

Фото Тульского экзотариума.

Самка Роса в пятый раз стала мамой.

Прекрасной новостью заканчивается этот год для Тульского экзотариума. У семьи сурикатов на свет появились три очаровательных детеныша. Самка Роса стала мамой в пятый раз.

Пол малышей пока не определен, примерно через месяц сотрудники зоопарка смогут как следует рассмотреть малышей и узнать, каким количеством самок и самцов пополнилась стая.