Редакция Myslo и «Слободы» поздравляет читателей с Новым годом!

Татьяна Алексеева, генеральный директор ООО «Слобода»:

- 2020 год был необычным. Мы выучили новые слова — локдаун, удаленка, зум, научились держать дистанцию и носить маски… И осознали ценность одного очень важного для каждого из нас элемента жизни — близкого живого общения. Тесные компании, объятия и поцелуи сменились дистанцией, скайпом и зумом. Вроде бы всегда на связи, но как же не хватает теплоты рук и нежности прикосновений, голоса, не искаженного динамиками и маской, и широкой открытой улыбки! Я верю, что все это вернет нам 2021 год. И желаю вам — будьте здоровы и счастливы! С Новым годом!

Юлия Королева, шеф-редактор портала Myslo:

- Пусть новый год сократит дистанцию между вами и вашими близкими. Да что там близкими, всеми людьми! Пусть все станут ближе и можно уже будет наконец трогать лицо. Но всё равно берегите себя. Мы вас любим!

Лариса Тимофеева, шеф-редактор газеты «Слобода»:

- Дорогие читатели Myslo! Желаю вам, чтобы Новый год был наполнен для вас незабываемыми позитивными событиями и впечатлениями. Этот год обязательно станет сильным, ярким, эмоциональным, как его символ — Бык. Так что берем Быка за рога! Желаю вам здоровья, счастья, любви и добра. Берегите самых близких и родных людей. И оставайтесь с Myslo в новом 2021 году!

Лев Рычковский, начальник IT-отдела:

- Дорогие читатели портала Myslo! Этот Новый год для меня выдался особенным и явно рекордным: я упаковал 17 подарков! В этом году я вступил в клуб Анонимных Дедов Морозов на сайте habr. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что мой Дедушка отправил мне подарок с самой родины Деда Мороза — Великого Устюга! Ну как тут не поверить в новогоднее чудо? Пусть новогодняя ночь нам принесет побольше чудес!

Оксана Грудинина, корреспондент:

- Пока все ругают 2020-й, давайте оглянемся и поблагодарим его за то, что с нами произошло за эти 366 дней. Мы стали ближе, встречали закаты и рассветы не в ресторанах, а в лесах и возле озер, собирались в самых неожиданных местах и развлекались несмотря ни на что. 2020-й изменил нас и заставил взглянуть по-другому на привычные вещи. Спасибо за то, что были с нами в этот непростой год. 2021-й обязательно будет лучше! Стремитесь, развивайтесь, мечтайте, и пусть всё сбудется!

Алексей Пирязев, фотограф:

- Надеюсь, в 2020 году мы наконец-то научились ценить то, что имеем, и перестали переживать по тому, чего нет. На 2021 год планы не строю, но сгораю от любопытства, что же новенького нам принесет год грядущий, чего и вам желаю: сгорать и восставать из пепла — всегда!

Татьяна Афанасьева, блогер Myslo, дизайнер «Слободы»:

- Поздравляю всех с 2021 годом, пусть он будет вменяемым, здоровым и свободным! Желаю всем открытых границ, живых концертов, ярких фестивалей, уютных объятий, хороших новостей и всего-всего самого доброго. Пусть всё у нас будет офлайн — со вкусами, запахами и приятным осязанием. Любви вам и радости в новом году! …Это был тост. Я тут же зажгла бенгальский огонь, плеснула в бокал шампанского и выпила за всех нас и Myslo.

Сергей Коваленко, директор интернет-проектов:

- Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями обсуждаем, какой трындец, мрак, ужас, год просран, холодно, темно, сыро, я — ничтожество, нет сил даже лечь и рыдать, жизнь проходит мимо, ничего не сделано, впереди старость, за что всё это… холодно, темно, сыро… Это у нас традиция такая. Поэтому именно на 2021-й лично я возлагаю особые надежды. Потому что хуже, чем было, быть уже не может. Надеюсь… И вам советую. Короче, за пропозиции (желаемое хорошее), господа! Новый год, скорее наступай!

Дмитрий Дзюбин, фотограф:

- Господа, будьте счастливы, любите и будьте любимы. В будущем году нам всем обязательно повезет. Продолжайте радовать нас!

Сергей Стариков, корреспондент:

- Всех с наступившим Новым годом! Хочется верить, что символ 2021 года будет суров и решителен с проблемами, поднимет их на свои рога и отбросит в сторону от нашего жизненного пути. Желаю всем теплого домашнего очага, надежных отношений, стального здоровья, фантастической удачи и стабильного дохода. Уррр-а-а-а!

Юлия Александрова, корреспондент:

- Напоминать ключевые слова 2020 года, наверное, никому не надо, и так все прекрасно понимают, о чем речь. Я хочу верить, что 2021 год наполнит нашу жизнь новыми прекрасными моментами и подарит возможность свободно путешествовать, обнимать друзей, ходить без опаски на концерты — жить полноценной жизнью. Пусть всё будет, как раньше! Давайте строить планы на будущее, жить сегодняшним днем, заботиться о близких, ценить моменты, не концентрироваться на мелочах и помнить, что сегодня, каким бы оно ни было, больше никогда не повторится. Всем яркого нового года, волшебства, крутых свершений, хороших новостей, друзей, с которыми уютно и весело!

Кристина Вернигорина, корреспондент:

- Друзья, желаю доброты, мира и любви. Больше улыбок, юмора и самоиронии. Пусть рядом будут только самые любимые люди. Смело отпускайте тех, кто тянет вас назад. В этом году точно у нас всё будет хорошо!

Леонид Почекин, вечерний редактор портала Myslo:

- Уходящий 2020 год нас многому научил. Научил соблюдать социальную дистанцию, носить маски и работать из дома. Научил звонить родным и близким людям как можно чаще, а не только по праздникам. Научил праздновать дни рождения и проводить корпоративы в Zoom. Что ж, это были полезные уроки. Я надеюсь, что каждый из нас после них стал добрее, чувствительнее. И, конечно же, сильнее. Пусть уроки нового года будут только хорошими, полезными и интересными. Пусть все мечты сбываются, планы — воплощаются в жизнь, а любимые люди будут рядом, несмотря ни на что. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Будьте сильными, великодушными, добрыми и помогите тем, кто рядом, стать такими же. Восхищайтесь, радуйтесь, удивляйтесь, смейтесь как можно чаще. И, конечно же, будьте здоровы! С Новым годом!

Владимир Сундуков, SMM-редактор:

- Как говорит один известный человек, этот год был непростым, но лично для меня он был не так плох. Однако я не строю каких-либо иллюзий и понимаю, что многим было сложно, — об этом нельзя забывать. На портале я человек новый, но уже немного ориентируюсь, кто есть кто, поэтому хотелось бы пожелать в этом году, да и вообще всегда, побольше эмпатии и самоиронии, как бы банально это ни звучало. Не будьте равнодушными, а еще учитесь быть ответственными — это важно.

Екатерина Белова, корреспондент:

- Этот год выдался очень необычным, порой тревожным, иногда пугающим. И я хочу сказать спасибо портальцам за то, что даже в таких условиях вы не теряли оптимизма, поднимали нам настроение, держали в тонусе. Желаю, чтобы в новом году к нам вернулись возможность путешествовать куда захочется, обниматься со всеми подряд, кутить в заведениях всю ночь напролет, а еще — поскорее выкинуть к чертям эти маски и забыть о пандемии навсегда. Здоровья всем! Любви! Ура!

Артем Жильцов, корреспондент: