Редакция Myslo и «Слободы» поздравляет читателей с Новым годом!
Ура, друзья!
Татьяна Алексеева, генеральный директор ООО «Слобода»:
- 2020 год был необычным. Мы выучили новые слова — локдаун, удаленка, зум, научились держать дистанцию и носить маски… И осознали ценность одного очень важного для каждого из нас элемента жизни — близкого живого общения. Тесные компании, объятия и поцелуи сменились дистанцией, скайпом и зумом. Вроде бы всегда на связи, но как же не хватает теплоты рук и нежности прикосновений, голоса, не искаженного динамиками и маской, и широкой открытой улыбки! Я верю, что все это вернет нам 2021 год. И желаю вам — будьте здоровы и счастливы! С Новым годом!
Юлия Королева, шеф-редактор портала Myslo:
Лариса Тимофеева, шеф-редактор газеты «Слобода»:
- Дорогие читатели Myslo! Желаю вам, чтобы Новый год был наполнен для вас незабываемыми позитивными событиями и впечатлениями. Этот год обязательно станет сильным, ярким, эмоциональным, как его символ — Бык. Так что берем Быка за рога! Желаю вам здоровья, счастья, любви и добра. Берегите самых близких и родных людей. И оставайтесь с Myslo в новом 2021 году!
Лев Рычковский, начальник IT-отдела:
- Дорогие читатели портала Myslo! Этот Новый год для меня выдался особенным и явно рекордным: я упаковал 17 подарков! В этом году я вступил в клуб Анонимных Дедов Морозов на сайте habr. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что мой Дедушка отправил мне подарок с самой родины Деда Мороза — Великого Устюга! Ну как тут не поверить в новогоднее чудо? Пусть новогодняя ночь нам принесет побольше чудес!
Оксана Грудинина, корреспондент:
- Пока все ругают 2020-й, давайте оглянемся и поблагодарим его за то, что с нами произошло за эти 366 дней. Мы стали ближе, встречали закаты и рассветы не в ресторанах, а в лесах и возле озер, собирались в самых неожиданных местах и развлекались несмотря ни на что. 2020-й изменил нас и заставил взглянуть по-другому на привычные вещи. Спасибо за то, что были с нами в этот непростой год. 2021-й обязательно будет лучше! Стремитесь, развивайтесь, мечтайте, и пусть всё сбудется!
Алексей Пирязев, фотограф:
- Надеюсь, в 2020 году мы наконец-то научились ценить то, что имеем, и перестали переживать по тому, чего нет. На 2021 год планы не строю, но сгораю от любопытства, что же новенького нам принесет год грядущий, чего и вам желаю: сгорать и восставать из пепла — всегда!
Татьяна Афанасьева, блогер Myslo, дизайнер «Слободы»:
- Поздравляю всех с 2021 годом, пусть он будет вменяемым, здоровым и свободным! Желаю всем открытых границ, живых концертов, ярких фестивалей, уютных объятий, хороших новостей и всего-всего самого доброго. Пусть всё у нас будет офлайн — со вкусами, запахами и приятным осязанием. Любви вам и радости в новом году! …Это был тост. Я тут же зажгла бенгальский огонь, плеснула в бокал шампанского и выпила за всех нас и Myslo.
Сергей Коваленко, директор интернет-проектов:
Дмитрий Дзюбин, фотограф:
- Господа, будьте счастливы, любите и будьте любимы. В будущем году нам всем обязательно повезет. Продолжайте радовать нас!
Сергей Стариков, корреспондент:
Юлия Александрова, корреспондент:
Кристина Вернигорина, корреспондент:
- Друзья, желаю доброты, мира и любви. Больше улыбок, юмора и самоиронии. Пусть рядом будут только самые любимые люди. Смело отпускайте тех, кто тянет вас назад. В этом году точно у нас всё будет хорошо!
Леонид Почекин, вечерний редактор портала Myslo:
- Уходящий 2020 год нас многому научил. Научил соблюдать социальную дистанцию, носить маски и работать из дома. Научил звонить родным и близким людям как можно чаще, а не только по праздникам. Научил праздновать дни рождения и проводить корпоративы в Zoom. Что ж, это были полезные уроки. Я надеюсь, что каждый из нас после них стал добрее, чувствительнее. И, конечно же, сильнее. Пусть уроки нового года будут только хорошими, полезными и интересными. Пусть все мечты сбываются, планы — воплощаются в жизнь, а любимые люди будут рядом, несмотря ни на что. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Будьте сильными, великодушными, добрыми и помогите тем, кто рядом, стать такими же. Восхищайтесь, радуйтесь, удивляйтесь, смейтесь как можно чаще. И, конечно же, будьте здоровы! С Новым годом!
Владимир Сундуков, SMM-редактор: