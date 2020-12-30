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В «Октаве» туляков научат делать шкатулки и ёлки с помощью лазера
Фото: пресс-служба творческого индустриального кластера "Октава"

В «Октаве» туляков научат делать шкатулки и ёлки с помощью лазера

Мастер-классы для всех желающих проведут специалисты технологической лаборатории «PRO-ПАРК».

На новогодних праздниках Высшая техническая школа и кластер «Октава» проведут занятия в рамках новогоднего проекта «САМО-3D-Елка»: всех желающих научат делать праздничные сувениры при помощи лазера.

Мастер-классы пройдут 4, 5, 8, 9 и 10 января в технологической лаборатории «PRO-ПАРК» на 1 этаже кластера и в кабинете № 3.23 на 3 этаже. Сеансы, продолжительностью 2 часа каждый, состоятся в 12.00, 15.00 и 18.00. Публикуем подробное расписание:

Дата

Время

Название

Место проведения

Мест для записи

4 января

12.00

Рождественская ёлка

1 этаж, техлаб Pro. Парк

до 8 человек

15.00

Рождественская ёлка

1 этаж, техлаб Pro. Парк

до 8 человек

18.00

Рождественская ёлка

1 этаж, техлаб Pro. Парк

до 8 человек

5 января

12.00

Подставка под телефон

1 этаж, техлаб Pro. Парк

до 8 человек

15.00

Подставка под телефон

1 этаж, техлаб Pro. Парк

до 8 человек

15.00

Рождественская открытка

3 этаж, кабинет № 3.23

до 5 человек

18.00

Подставка под телефон

1 этаж, техлаб Pro. Парк

до 8 человек

8 января

15.00

Рождественская открытка

3 этаж, кабинет № 3.23

до 5 человек

9 января

12.00

Шкатулка

1 этаж, техлаб Pro. Парк

до 8 человек

15.00

Шкатулка

1 этаж, техлаб Pro. Парк

до 8 человек

18.00

Шкатулка

1 этаж, техлаб Pro. Парк

до 8 человек

10 января

12.00

Органайзер

1 этаж, техлаб Pro. Парк

до 8 человек

15.00

Органайзер

1 этаж, техлаб Pro. Парк

до 8 человек

18.00

Органайзер

1 этаж, техлаб Pro. Парк

до 8 человек

Каждый участник создаст индивидуальный макет новогодней игрушки, подставки под телефон, шкатулки или органайзера в программе CorelDRAW, а затем изготовит её с помощью лазерного станка LaserMann. Занятия проведут сотрудники технической лаборатории.

Запись проводится с 9.00 до 18.00 по телефону: 21−63−27. Необходимо сообщить желаемый день и время. Количество участников ограничено!

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