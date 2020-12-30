В «Октаве» туляков научат делать шкатулки и ёлки с помощью лазера
Мастер-классы для всех желающих проведут специалисты технологической лаборатории «PRO-ПАРК».
На новогодних праздниках Высшая техническая школа и кластер «Октава» проведут занятия в рамках новогоднего проекта «САМО-3D-Елка»: всех желающих научат делать праздничные сувениры при помощи лазера.
Мастер-классы пройдут 4, 5, 8, 9 и 10 января в технологической лаборатории «PRO-ПАРК» на 1 этаже кластера и в кабинете № 3.23 на 3 этаже. Сеансы, продолжительностью 2 часа каждый, состоятся в 12.00, 15.00 и 18.00. Публикуем подробное расписание:
|
Дата
|
Время
|
Название
|
Место проведения
|
Мест для записи
|
4 января
|
12.00
|
Рождественская ёлка
|
1 этаж, техлаб Pro. Парк
|
до 8 человек
|
15.00
|
Рождественская ёлка
|
1 этаж, техлаб Pro. Парк
|
до 8 человек
|
18.00
|
Рождественская ёлка
|
1 этаж, техлаб Pro. Парк
|
до 8 человек
|
5 января
|
12.00
|
Подставка под телефон
|
1 этаж, техлаб Pro. Парк
|
до 8 человек
|
15.00
|
Подставка под телефон
|
1 этаж, техлаб Pro. Парк
|
до 8 человек
|
15.00
|
Рождественская открытка
|
3 этаж, кабинет № 3.23
|
до 5 человек
|
18.00
|
Подставка под телефон
|
1 этаж, техлаб Pro. Парк
|
до 8 человек
|
8 января
|
15.00
|
Рождественская открытка
|
3 этаж, кабинет № 3.23
|
до 5 человек
|
9 января
|
12.00
|
Шкатулка
|
1 этаж, техлаб Pro. Парк
|
до 8 человек
|
15.00
|
Шкатулка
|
1 этаж, техлаб Pro. Парк
|
до 8 человек
|
18.00
|
Шкатулка
|
1 этаж, техлаб Pro. Парк
|
до 8 человек
|
10 января
|
12.00
|
Органайзер
|
1 этаж, техлаб Pro. Парк
|
до 8 человек
|
15.00
|
Органайзер
|
1 этаж, техлаб Pro. Парк
|
до 8 человек
|
18.00
|
Органайзер
|
1 этаж, техлаб Pro. Парк
|
до 8 человек
Каждый участник создаст индивидуальный макет новогодней игрушки, подставки под телефон, шкатулки или органайзера в программе CorelDRAW, а затем изготовит её с помощью лазерного станка LaserMann. Занятия проведут сотрудники технической лаборатории.
Запись проводится с 9.00 до 18.00 по телефону: 21−63−27. Необходимо сообщить желаемый день и время. Количество участников ограничено!