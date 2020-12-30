В «Октаве» туляков научат делать шкатулки и ёлки с помощью лазера

Фото: пресс-служба творческого индустриального кластера "Октава"

На новогодних праздниках Высшая техническая школа и кластер «Октава» проведут занятия в рамках новогоднего проекта «САМО-3D-Елка»: всех желающих научат делать праздничные сувениры при помощи лазера.

Мастер-классы пройдут 4, 5, 8, 9 и 10 января в технологической лаборатории «PRO-ПАРК» на 1 этаже кластера и в кабинете № 3.23 на 3 этаже. Сеансы, продолжительностью 2 часа каждый, состоятся в 12.00, 15.00 и 18.00. Публикуем подробное расписание:

Дата Время Название Место проведения Мест для записи 4 января 12.00 Рождественская ёлка 1 этаж, техлаб Pro. Парк до 8 человек 15.00 Рождественская ёлка 1 этаж, техлаб Pro. Парк до 8 человек 18.00 Рождественская ёлка 1 этаж, техлаб Pro. Парк до 8 человек 5 января 12.00 Подставка под телефон 1 этаж, техлаб Pro. Парк до 8 человек 15.00 Подставка под телефон 1 этаж, техлаб Pro. Парк до 8 человек 15.00 Рождественская открытка 3 этаж, кабинет № 3.23 до 5 человек 18.00 Подставка под телефон 1 этаж, техлаб Pro. Парк до 8 человек 8 января 15.00 Рождественская открытка 3 этаж, кабинет № 3.23 до 5 человек 9 января 12.00 Шкатулка 1 этаж, техлаб Pro. Парк до 8 человек 15.00 Шкатулка 1 этаж, техлаб Pro. Парк до 8 человек 18.00 Шкатулка 1 этаж, техлаб Pro. Парк до 8 человек 10 января 12.00 Органайзер 1 этаж, техлаб Pro. Парк до 8 человек 15.00 Органайзер 1 этаж, техлаб Pro. Парк до 8 человек 18.00 Органайзер 1 этаж, техлаб Pro. Парк до 8 человек

Каждый участник создаст индивидуальный макет новогодней игрушки, подставки под телефон, шкатулки или органайзера в программе CorelDRAW, а затем изготовит её с помощью лазерного станка LaserMann. Занятия проведут сотрудники технической лаборатории.

Запись проводится с 9.00 до 18.00 по телефону: 21−63−27. Необходимо сообщить желаемый день и время. Количество участников ограничено!