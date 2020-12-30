Туляки оказались в числе самых невозмутимых жителей России
Эксперты аналитического департамента КРОС представили рейтинг регионов страны по итогам исследования «Национальный индекс тревожностей».
В 2020 году основным источником тревог стала пандемия коронавируса. Большая часть тревожностей связана либо с распространением пандемии (риск заражения), либо с её последствиями (дефицит лекарств, нехватка медицинской помощи, недоверие статистике). Также есть социально-экономические опасения (экономический кризис, падение цен на нефть, падение доходов, рост безработицы), боязнь изменения привычного уклада жизни (масочный режим, самоизоляция, срыв отпусков, перевод на удаленную работу и дистанционное образование, запрет зрелищных мероприятий, ограничение работы ресторанов, музеев и иных заведений).
Среди других фобий — тревожности, связанные с политическими изменениями внутри страны (смена правительства, изменение в Конституцию и введение электронного голосования), экологические проблемы, а также обеспокоенность, связанная с международной обстановкой.
Первая группа регионов — «встревоженные». Они наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события, гипертрофируя их возможные для себя последствия.
- Москва
- Санкт-Петербург
- Приморский край
- Красноярский край
- Новосибирская область
- Свердловская область
- Краснодарский край
- Московская область
- Калининградская область
- Архангельская область
Вторая группа регионов — «уравновешенные». Их отличает в меру здоровая обеспокоенность в связи с текущей ситуацией, которая не выходит за пределы нормы.
- Курская область
- Хабаровский край
- Тверская область
- Томская область
- Оренбургская область
- Пермский край
- Республика Калмыкия
- Новгородская область
- Республика Коми
- Брянская область
Третья группа регионов — «невозмутимые». Их отличает практически полное отсутствие включенности в федеральную повестку и крайне низкий уровень тревожности по тем фобиям, что волновали всех. Возможно, для них более характерны собственные тревоги, которые не выходят за рамки данных регионов.
- Чеченская Республика
- Республика Северная Осетия-Алания
- Сахалинская область
- Чувашская Республика
- Чукотский Автономный округ
- Республика Мордовия
- Республика Саха (Якутия)
- Ленинградская область
- Республика Дагестан
- Тульская область.
Как вы считаете, правы ли составители рейтинга? Есть ли у туляков собственные, «местные» поводы для тревоги? Делитесь мнениями в комментариях!