Туляки оказались в числе самых невозмутимых жителей России

В 2020 году основным источником тревог стала пандемия коронавируса. Большая часть тревожностей связана либо с распространением пандемии (риск заражения), либо с её последствиями (дефицит лекарств, нехватка медицинской помощи, недоверие статистике). Также есть социально-экономические опасения (экономический кризис, падение цен на нефть, падение доходов, рост безработицы), боязнь изменения привычного уклада жизни (масочный режим, самоизоляция, срыв отпусков, перевод на удаленную работу и дистанционное образование, запрет зрелищных мероприятий, ограничение работы ресторанов, музеев и иных заведений).

Среди других фобий — тревожности, связанные с политическими изменениями внутри страны (смена правительства, изменение в Конституцию и введение электронного голосования), экологические проблемы, а также обеспокоенность, связанная с международной обстановкой.

ТОП-10 РЕГИОНОВ

Первая группа регионов — «встревоженные». Они наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события, гипертрофируя их возможные для себя последствия.

Москва Санкт-Петербург Приморский край Красноярский край Новосибирская область Свердловская область Краснодарский край Московская область Калининградская область Архангельская область

Вторая группа регионов — «уравновешенные». Их отличает в меру здоровая обеспокоенность в связи с текущей ситуацией, которая не выходит за пределы нормы.

Курская область Хабаровский край Тверская область Томская область Оренбургская область Пермский край Республика Калмыкия Новгородская область Республика Коми Брянская область

Третья группа регионов — «невозмутимые». Их отличает практически полное отсутствие включенности в федеральную повестку и крайне низкий уровень тревожности по тем фобиям, что волновали всех. Возможно, для них более характерны собственные тревоги, которые не выходят за рамки данных регионов.

Чеченская Республика Республика Северная Осетия-Алания Сахалинская область Чувашская Республика Чукотский Автономный округ Республика Мордовия Республика Саха (Якутия) Ленинградская область Республика Дагестан Тульская область.

Как вы считаете, правы ли составители рейтинга? Есть ли у туляков собственные, «местные» поводы для тревоги? Делитесь мнениями в комментариях!