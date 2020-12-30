У туляков незаконно отняли квартиры: сотрудники Росреестра предстанут перед судом

Специалисты ведомства халатно отнеслись к своим обязанностям и не проверили документы по купле-продаже имущества.

В Привокзальном районе Тулы сотрудники СУ СК России завершили расследование двух уголовных дел по обвинению специалистов Управления Росреестра по Тульской области в халатности.

В прошлом году обвиняемые ненадлежащим образом проверили документы по купле-продаже двух квартир. Из-за этого недвижимость была незаконно перерегистрирована на новых владельцев, а законные собственники остались без жилья. Уголовные дела направлены на рассмотрение в суд.