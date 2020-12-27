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В Белевском монастыре освятили отреставрированный Введенский храм
Архивное фото.

В Белевском монастыре освятили отреставрированный Введенский храм

Церковь входит в состав Спасо-Преображенского монастыря — одного из древнейших монастырей Тульского края.

27 декабря епископ Белевский и Алексинский Серафим освятил после завершения ремонтно-реставрационных работ церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Эта церковь входит в состав Спасо-Преображенского монастыря — одного из древнейших монастырей тульского края.
 
Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что Спасо-Преображенский монастырь — одно из архитектурных и смысловых доминант города. Его восстановление идет уже много лет, но особенно стремительно в последние три года. За счет гранта правительства Тульской области построена модульная котельная, установлено газовое оборудование.
 
Кроме того, на средства федерального бюджета проведены золочение куполов, устройство кровли основной части Спасо-Преображенского собора и комплексная реставрация Введенского храма. Ведутся работы по реставрации церкви Воздвижения Креста Господня.
 
«За счет средств Фонда развития Тульской области «Перспектива» благоустроена территория монастыря, организована смотровая площадка с беседкой на высоком берегу р. Оки, проведен ремонт братского корпуса. Здесь открыт монастырский музей, который пользуется большой популярностью и включается в культурно-туристические маршруты», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
 
Министр поблагодарила спонсоров и благотворителей, при непосредственном участии которых стали возможными ремонт и реставрация Алексеевской надвратной церкви и колокольни монастыря, строительстве паломнического центра с трапезной на 60 мест.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:43 +1
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