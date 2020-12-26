Изображение tookapic с сайта Pixabay
У жителя Киреевского района похитили мобильник, зарядку, телевизор, обувь и еду
По подозрению в преступлении задержан 28-летний безработный цыган.
В Киреевскую полицию обратился 59-летний житель поселка Шварцевский. Мужчина заявил, что ночью к нему в комнату зашел неизвестный человек, который забрал мобильный телефон, зарядное устройство к нему, телевизор, обувь и продукты питания.
«Сотрудники полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали нигде не работающего и ранее неоднократно судимого 28-летнего цыгана, проживающего в поселке Победы. Он был доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
Сейчас в полиции по данному факту проводят процессуальная проверка, в ходе которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанного получены признательные показания, похищенное имущество частично изъято.
Другие статьи по темам