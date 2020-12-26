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У жителя Киреевского района похитили мобильник, зарядку, телевизор, обувь и еду
Изображение tookapic с сайта Pixabay

У жителя Киреевского района похитили мобильник, зарядку, телевизор, обувь и еду

По подозрению в преступлении задержан 28-летний безработный цыган.

В Киреевскую полицию обратился 59-летний житель поселка Шварцевский. Мужчина заявил, что ночью к нему в комнату зашел неизвестный человек, который забрал мобильный телефон, зарядное устройство к нему, телевизор, обувь и продукты питания.
 
«Сотрудники полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали нигде не работающего и ранее неоднократно судимого 28-летнего цыгана, проживающего в поселке Победы. Он был доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сейчас в полиции по данному факту проводят процессуальная проверка, в ходе которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанного получены признательные показания, похищенное имущество частично изъято.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:19 +2
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Тульская областьКиреевский район

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