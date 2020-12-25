Волейбольная «Тулица» обыграла «Заречье-Одинцово»

Накануне состоялся матч 7-го тура Суперлиги между «Тулицей» и «Заречье-Одинцово». Тульская команда победила соперниц со счетом 3:1 (17:25, 30:28, 25:19, 25:22). Лучшим игроком матча у «Тулицы» стала Наталья Фролова.

Турнирная таблица в данный момент выглядит так:

Главный тренер тулячек Александр Перепелкин заявил, что, несмотря на результат, не очень доволен качеством игры своей команды.

– Сегодняшняя игра была для нас важна, так как мы сейчас соседи по турнирной таблице и прямые конкуренты. До сих пор у нас были хорошие игры, но без побед, этот груз очень давил. Поэтому я рад, что мы смогли победить. Качеством игры не очень доволен, мы показывали куда лучший волейбол даже в проигранных матчах против «Локомотива» и «Уралочки». Однако победа есть победа, — цитирует тренера пресс-служба ВК «Заречье-Одинцово».