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На улице Коминтерна в Туле ограничат движение транспорта. Временно

На улице Коминтерна в Туле ограничат движение транспорта. Временно

Ограничения будут действовать 3 января 2021 года.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения работ по удалению аварийного дерева 03.01.2021 с 10.00 до 13.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Коминтерна на участке от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена, информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

Трамвайные маршруты № 3, 9, 10, 14 будут осуществлять транспортную работу по следующим схемам движения:

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