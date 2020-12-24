На улице Коминтерна в Туле ограничат движение транспорта. Временно

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения работ по удалению аварийного дерева 03.01.2021 с 10.00 до 13.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Коминтерна на участке от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена, информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

Трамвайные маршруты № 3, 9, 10, 14 будут осуществлять транспортную работу по следующим схемам движения: