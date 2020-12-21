В каких районах Тульской области за неделю самый большой прирост по числу заболевших ковидом: карта на 21 декабря

Правительство Тульской области опубликовало карту самых зараженных коронавирусом городов и районов региона. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 473 случая.

На втором месте по приросту Щекинский район — плюс 165 заразившихся, далее Новомосковский — плюс 146 человек.

Детализация по населенным пунктам: