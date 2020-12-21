В каких районах Тульской области за неделю самый большой прирост по числу заболевших ковидом: карта на 21 декабря
Публикуем актуальные данные.
Правительство Тульской области опубликовало карту самых зараженных коронавирусом городов и районов региона. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 473 случая.
На втором месте по приросту Щекинский район — плюс 165 заразившихся, далее Новомосковский — плюс 146 человек.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 11:11, 30 3339 -1
сегодня, в 11:07, 26 2036 0
сегодня, в 10:12, 75 2093 -3
вчера, в 11:10, 305 8035 -2
Другие статьи по темам
Место